Törenle takdim edilen nişan, iki ülke ilişkilerinde yeni bir kilometre taşı olarak öne çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya Devleti’nin en prestijli nişanlarından biri olan Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı (Kyokujitsu-sh) ile onurlandırıldı. Nişan, Japonya Ankara Büyükelçiliği Rezidansı’nda düzenlenen resepsiyon töreninde Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami tarafından tevdi edildi.

Tören ve büyükelçi konuşması:

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, 29 Nisan 2026’da açıklanan ilkbahar döneminde nişana layık görülenler arasında Şahin’in de bulunduğunu belirtti. Masami, Şahin’in 2002 yılında Gaziantep’ten seçilen ilk kadın milletvekili olduğu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini yürüttüğü ve sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 10 yılı aşkın süredir şehirde kalkınma ve refah artışına katkı sağladığı değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Masami, bu dönemde düzenlenen Gazi Yarı Maratonu’nun 8’incisi gibi etkinliklere ve Japonya ile yürütülen diyaloğa vurgu yaparak, büyükelçilikten katılımcıların maratoda yer aldığını; COP31 programı nedeniyle şahsen katılamasa da gelecek yıl madalyayı getirmeyi arzuladığını ifade etti.

Yerel diplomasiden afet yönetimine uzanan iş birliği:

Masami, Şahin’in çalışkanlığı ve etkin yerel liderliği sayesinde OECD Şampiyon Başkanlar Girişimi kapsamında Türkiye’den seçilen ilk belediye başkanı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Başkan Şahin’in milletvekilliği döneminde Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nda yer aldığı ve belediye başkanlığı sürecinde Japonya Hükûmeti ile JICA başta olmak üzere çok sayıda seminere ev sahipliği yaparak ilişkileri derinleştirdiği aktarıldı.

Tören konuşmalarında, 2023 yılında bölgedeki depremler sırasında Japonya’nın yürüttüğü çalışmalarda Şahin’in koordinasyonuna dikkat çekildi. Japonya tarafından Oğuzeli’nde kurulan sahra hastanesinin hizmet döneminde üç görev dalgası kapsamında 181 personel görev aldığı ve hizmet süresince 1.946 ayakta hasta, 35 yatan hasta, 51 ameliyat ve 361 röntgen işlem gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Masami, Şahin’in Japonya’nın afet önleme modellerini ve teknolojisini sahada uygulayarak Türkiye geneline yaygınlaştırma çabalarını öne çıkardı.

Törende dile getirilen diğer değerlendirmeler:

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, nişanın 151 yıllık geçmişe sahip bir gelenek olan ve İmparator Meiji tarafından başlatılan ödülün Şahin’e tevcih edilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Oktay, Gaziantep’in yerel diplomasiyle Japonya ile kurduğu köprülerin hem kültürel hem ekonomik hem de insani iş birliklerini güçlendirdiğini belirtti ve yeşil dönüşüm, afetlere dirençli akıllı şehirler gibi alanlarda ortak projelere vurgu yaptı.

TBMM Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu ise bu nişanın sadece bir bireyin değil, Türkiye-Japonya dostluğunun da ifadesi olduğunu söyledi. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise ödülün yerel yönetimler diplomasisinin önemini gösterdiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel de şehirlerin dostluk ilişkilerinin en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu aktararak Şahin’in katkılarını takdir etti.

Konuşmaların ardından Japon İmparatoru’nun onayladığı nişanın belgesi takdim edildi ve madalya, Büyükelçi Tamura Masami tarafından Başkan Fatma Şahin’e sunuldu. Program, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

2014'ten günümüze iş birliği ve destek projeleri:

Gaziantep ile Japonya arasındaki ilişkiler, Başkan Fatma Şahin’in öncülüğünde 2014 yılında JICA ile başlayan altyapı finansmanı görüşmeleriyle ivme kazandı. Bu çerçevede su, kanalizasyon, atık su ve katı atık yönetimi yatırımları, mobil sağlık hizmetleri ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik teknik iş birlikleri yürütüldü.

Depremler sonrası iş birliği, acil sağlık yardımları ve sahra hastanesi hizmetleriyle daha da derinleşti. Diplomatik düzeyde ise 2015 Sendai temasları, 2019 Osaka Turizm Fuarı katılımı ve 2021’de Fatma Şahin’e takdim edilen Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü gibi adımlar iki ülke ilişkilerini güçlendirdi. Nişanlandırma süreci ise Japonya Bakanlar Kurulu kararı ve Japonya İmparatoru onayı ile kesinleşti.

Gaziantep ile yürütülen projeler kapsamında GASKİ ve Japon fonlarının desteğiyle orta ölçekli altyapı yatırımları, çevre ve katı atık projeleri, mobil ağız ve diş sağlığı aracı, Kuzeyşehir atık su yatırımı ve planlama çalışmaları için finansman sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Başkan Fatma Şahin törende, "Ben bugün bu madalyayı bütün insanlık adına alıyorum. Gaziantep’im adına alıyorum" diyerek ödülü kent ve paydaşlarına ithaf etti. Tören katılımcıları, ödülün Türkiye ile Japonya arasındaki yerel ve ulusal düzeydeki iş birliğini görünür kıldığı ve iş birliklerinin yeni projelerle devam edeceği mesajı ile programı tamamladı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN’E, JAPONYA DEVLETİ’NİN EN PRESTİJLİ ULUSAL NİŞANLARINDAN BİRİ OLAN "ALTIN IŞIKLAR, YÜKSELEN GÜNEŞ NİŞANI VE BOYUN BAĞI" (KYOKUJİTSU-SH), DÜZENLENEN TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ.