Gaziantep'te 15 yıl 9 ay hapisle aranan hırsız yakalandı

Gaziantep'te yakalanma
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş ceza bulunan bir şüpheli tespit edildi.
operasyon detayları:
Şehitkâmil ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin saha çalışmalarıyla, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs yakalandı.
adli süreç:
Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GAZİANTEP'TE HIRSIZLIK SUÇUNDAN 15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI.
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