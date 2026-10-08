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Gaziantep'te 15 yıl 9 ay hapisle aranan hırsız yakalandı

Gaziantep'te JASAT ekipleri, kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.K.'yı Şehitkâmil'de yakalayıp adliyeye sevk etti; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te 15 yıl 9 ay hapisle aranan hırsız yakalandı

Gaziantep'te yakalanma

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş ceza bulunan bir şüpheli tespit edildi.

operasyon detayları:

Şehitkâmil ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin saha çalışmalarıyla, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs yakalandı.

adli süreç:

Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP&#039;TE HIRSIZLIK SUÇUNDAN 15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA...

GAZİANTEP'TE HIRSIZLIK SUÇUNDAN 15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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