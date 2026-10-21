Gaziantep’te 3 bin 500 yıllık Hitit mirasına ışık tutan uluslararası sempozyum

Uluslararası Hitit Araştırmaları Sempozyumu Gaziantep’te başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün destekleriyle düzenlenen Uluslararası Hitit Araştırmaları Sempozyumu Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde başladı. Organizasyon, Hitit uygarlığına dair yeni bulguları, koruma yaklaşımlarını ve bölgesel iş birliklerini masaya yatırmak üzere uluslararası akademisyenleri bir araya getiriyor.

Programın odağı:

Sempozyum, "Torosların Ötesindeki Hititler: MÖ 2. Binyılın Ortalarından MÖ 1. Binyılın Ortalarına Kadar Çok Kültürlülük ve Süreklilik" başlığı altında, Hitit İmparatorluğu’nun siyasi, kültürel, dinsel ve ekonomik yapısını kapsamlı biçimde ele alıyor. Bilimsel oturumlarda maddi kültür, epigrafi, sanat, teknolojik gelişmeler ve bölgesel ilişkiler üzerine yürütülen araştırmaların güncel sonuçları paylaşılıyor; Torosların güneyindeki tarihsel ilişkilere, Oylum Höyük kazılarından Doğu Akdeniz etkileşimlerine uzanan konular tartışılıyor.

Yesemek hedefi ve beşeri sermaye vurgusu:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış konuşmasında Gaziantep’in arkeolojik mirasının korunması ve uluslararası alanda görünürlüğünün artırılmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi. Şahin, Yesemek Taş Ocağı’nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi adaylığına ilişkin hedefi vurgulayarak, "Şimdi Allah’ın izniyle Yesemek’i kalıcı listeye alıyoruz, inşallah. Alıyoruz. Bunu başaracağız. Bunu birlikte başaracağız. Bunda burada oturanların her birinin emeği var" ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında yetişmiş insan gücünün önemini öne çıkardı: "En büyük şey beşeri sermaye. Bu üniversiteler o yüzden çok kıymetli. Bu üniversitelerde beşeri sermayeyi güçlendirecek şekilde çocuklarımıza fırsat eşitliğini vermeye devam etmemiz gerekiyor." Başkan, arkeolojinin kültür ekonomisine katkısını güçlendirme gereğini ve restorasyon çalışmalarıyla koruma çabalarını da dile getirdi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Oktay Kaya ise sempozyumun Türkiye, Gaziantep ve bilim dünyası açısından hayırlı olmasını dileyerek organizasyonda emeği geçen kurumlara, akademisyenlere ve paydaşlara teşekkür etti.

Beklentiler ve çıktıların önemi:

Sempozyum kapsamında MÖ 2. binyılın ortalarından MÖ 1. binyılın ortalarına kadar uzanan yaklaşık bin yıllık süreçte Güneydoğu Torosları’nın güneyindeki Hitit varlığı ve bölgenin kültürel gelişimi bilimsel veriler ışığında değerlendiriliyor. 23 Ekim’e kadar sürecek programın yeni arkeolojik veriler, akademik iş birliklerinin güçlenmesi ve Gaziantep’in tarihsel mirasının uluslararası alanda daha görünür kılınması bakımından önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Programın bilimsel çıktılarının ayrıca Yesemek Taş Ocağı’nın UNESCO adaylık sürecine destek vermesi planlanıyor; sempozyumun sonuçları hem koruma politikalarına hem de kültür ekonomisini güçlendirecek uygulamalara temel oluşturacak.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, SEMPOZYUMUN AÇILIŞINDA YESEMEK TAŞ OCAĞI’NIN UNESCO DÜNYA MİRASI KALICI LİSTESİ’NE ALINMASI HEDEFİNİ VURGULAYARAK BU BAŞARIYA ORTAK ÇALIŞMALARLA ULAŞACAKLARINA İNANDIĞINI BELİRTTİ.