Mağaranın tarihî dokusunda közde pişen kahve deneyimi

Gaziantep’in simge mekânlarından biri olan Kaleoğlu Mağarası, sadece taş işçiliği ve mimarisiyle değil, burada yaşatılan kahve geleneğiyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip bu mağarada, bakır cezvelerle hazırlanan Türk kahvesi ve menengiç kahvesi, köz ateşinde pişirilerek ziyaretçilere sunuluyor. Ortamın doğal soğutma özelliği ve sunum biçimi kahvenin aromasını ve köpüğünü öne çıkarıyor.

Mağaranın fiziksel özellikleri ve hazırlık yöntemi:

İşletme sahibi Mehmet Kaleoğlu mağaranın iç yapısını ve iklimini şöyle anlatıyor: 'Burası 500 yıllık bir mağara. İçerisinde 4 kuyu ve 12 sütun ayağı bulunuyor. Dışarıda hava sıcaklığı 45 derece olduğunda da 0 derece olduğunda da mağaranın içi 15 derece oluyor. Bu nedenle doğal klimalı mağara olarak biliniyor.' Kahve, köz üzerinde yavaşça demlenerek pişirildiği için kendine has bir koyuluk ve aroma kazanıyor; bu da ziyaretçilerin en çok övdüğü özelliklerin başında geliyor.

Ziyaretçi görüşleri ve turistik çekicilik:

Mekan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Düzenli müşterilerden Mehmet Şirinülgen, '500 yıllık bu mağara, devamlı geldiğimiz güzel bir mekan. Kahvesi, temizliği ve çalışanlarının güler yüzüyle çok güzel bir ortamı var' diyerek mekânın atmosferini ve hizmet kalitesini vurguluyor. Bir diğer ziyaretçi Muharrem Karacalar ise, 'Burada içtiğim kahvenin lezzetini kendi evimde yaptığım kahvede bulamıyorum. Özellikle közde pişmesi lezzetini farklı kılıyor' ifadelerini kullanıyor.

Mağaranın hem tarihî değeri hem de geleneksel kahve sunumu, Gaziantep'i gezenlerin rotasına girmesine neden oluyor. Ziyaretçiler için burada kahve içmek sadece bir mola değil, aynı zamanda Osmanlı kahve kültürünün pratik bir gösterimi ve tadına varma fırsatı olarak öne çıkıyor.

Gaziantep’te 500 yıllık mağarada közde Türk kahvesine yoğun ilgi