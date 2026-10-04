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Gaziantep'te akşam sağanağı yolları su altında bıraktı

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili sağanak yolları göle çevirdi, şimşekler geceyi aydınlattı; valilik yağışın sabaha kadar sürebileceğini bildirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:58

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 00:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep'te akşam sağanağı yolları su altında bıraktı

Gaziantep'te sağanak etkisi:

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşadı ve gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı.

sürücüler zor anlar yaşadı:

Sürücüler, yağış sırasında bazı noktalarda ilerlemekte güçlük çekti; yoğun yağış anlarında görüş ve hareket koşulları olumsuz etkilendi.

valilik uyarısı:

Gaziantep Valiliği, yağışın sabaha kadar etkili olmasının beklendiğini açıklayarak, vatandaşları uyardı.

GAZİANTEP’TE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

GAZİANTEP’TE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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