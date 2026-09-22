Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,9159 +0,07%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.899,65 +0,42%
EUR/USD 1,1450 -0,03%
Brent Petrol 99,18 -0,07%
--°

Gaziantep'te akşam yolculuğu kaza ile sonlandı: otomobil koyun sürüsüne daldı

Gaziantep'in Araban ilçesi yakınlarında akşam saatlerinde 27 RP 218 plakalı otomobil bir koyun sürüsüne çarptı; sürücü yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te akşam yolculuğu kaza ile sonlandı: otomobil koyun sürüsüne daldı

kaza ve olay yeri:

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Köklüce Mahallesi yakınlarında akşam karanlığında bir trafik kazası meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 RP 218 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Olayda otomobilde ciddi hasar oluşurken, sürücü yaralandı ve bölgeye ihbar yapıldı.

sürücü ve hayvanların durumu:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada otomobilin çarptığı onlarca koyunun telef olduğu bildirildi. Kazanın akşam karanlığında meydana gelmesi, araç ve hayvan sürüleri için görünürlüğü azaltan bir etken olarak öne çıkıyor.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmaların jandarma tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.

Olay, kırsal kesimde sürü ve araç trafiğinin kesiştiği noktaların risk taşıdığını, özellikle akşam saatlerinde alınacak basit önlemlerin kazaları azaltabileceğini hatırlatıyor. Yetkililer ve jandarma soruşturma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak.

GAZİANTEP’TE OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE DALDI: SÜRÜCÜ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KOYUN TELEF OLDU

GAZİANTEP’TE OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE DALDI: SÜRÜCÜ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KOYUN TELEF OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor
images

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce ba...
images

Otomobil takla atıp üst geçit ayağı ile duvar arasına sıkıştı: 2 yaralı
images

Orhaneli'de kafa kafaya çarpışma: genç sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkevi'ne adım attı

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor

Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce balya yandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği