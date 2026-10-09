Gaziantep'te altı kişi göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu:
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkeye girişini sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonun yürütülüşü:
Çalışmalar kapsamında tespit edilen organizatörlere yapılan müdahalede 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Şüphelilerin adli süreci:
Adli makamların talimatıyla hakim karşısına çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı. Yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin süreceğini ve benzeri suçlara karşı denetimlerin artırılacağını bildirdi.
Gaziantep’te 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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