gaziantep'te araçta narkotik operasyonu: 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

operasyon detayları:

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, hassas burunlu dedektör köpek desteği kullanıldı.

ele geçirilenler:

Aramalarda 3 kilo 50 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 30 adet fişek bulundu. Ele geçirilen maddeler ve silaha ilişkin bulgular, emniyet birimlerince tutanak altına alındı.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı ve konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

OPERASYONDA 3 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ