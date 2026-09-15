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gaziantep'te araçta narkotik operasyonu: 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda bir araçta 3 kilo 50 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:35

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

gaziantep'te araçta narkotik operasyonu: 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

operasyon detayları:

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, hassas burunlu dedektör köpek desteği kullanıldı.

ele geçirilenler:

Aramalarda 3 kilo 50 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 30 adet fişek bulundu. Ele geçirilen maddeler ve silaha ilişkin bulgular, emniyet birimlerince tutanak altına alındı.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı ve konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

OPERASYONDA 3 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

OPERASYONDA 3 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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