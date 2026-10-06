Gaziantep'te atanamayınca iki pantolonla yola çıktı, bugün 15 kişiye iş veriyor

mesleği bıraktı, işi kurdu:

Gaziantep'te özel bir hastanede laboratuvar teknikerliği yapan 39 yaşındaki Seval Kutsal, kamuya atanamayınca mesleğini bırakıp yeni bir yol çizdi. Sağlık sektöründeki deneyimini geride bırakan Kutsal, hizmet sektöründe kendi işini kurmak için araştırma yapmaya başladı ve temizlik sektörüne yöneldi.

Başlangıçta büyük bir sermayesi olmayan Kutsal, çeşitli eğitimlere katıldı, projeler hazırladı ve devletin girişimcilere sunduğu desteklerden yararlanarak faaliyetlerine başladı. Kutsal işe çıkarken kendisini 'iki pantolon, bir gömlek ütüleyerek çıktım' sözleriyle özetliyor; zamanla işini büyüterek bugün şirketinin başında çalışıyor.

destekler, proje yazımı ve büyüme:

Kutsal, işini büyütürken devlet destekleri ve hazırladığı projelerin belirleyici olduğunu anlatıyor. Makine yatırımlarını yenileme ve hizmet kapasitesini artırma fırsatını bu desteklerle yakaladığını belirten Kutsal, yıllık destek programlarından yararlanarak ekip ve ekipman sayısını artırdığını söyledi.

Bu çabaların sonucu olarak şirket, hizmet sunduğu ev sayısını ve verdiği hizmetin çeşitliliğini genişletti. Kutsal, kuruluşundan bu yana yaklaşık 7 bin anahtar teslimi daire temizliği yaptıklarını ifade ediyor ve hizmetlerine ütü, kuru temizleme gibi birimlerin de eklendiğini aktarıyor.

istihdam, kadınlara yönelik çalışma ve hedefler:

Şirketin kadrolu çalışan sayısı bugün 15 kişiye ulaştı. Kutsal özellikle kadınların istihdamına odaklanarak, çoğunluğu kadın sığınma evlerinden gelen çalışanlarla çalıştığını belirtiyor. Çalışanları sabah alıp akşam bıraktığını, böylece hem iş düzeni hem de dayanışma sağlamayı hedeflediğini söylüyor. Kutsal'ın gelecek hedefleri arasında şubeleri artırmak ve istihdamı genişletmek bulunuyor.

Çalışanların aktarımı, projenin sosyal etkisini de ortaya koyuyor. Sığınma evlerinden gelen kadınların işbaşı yapması, ekonomik bağımsızlık kazanmalarında belirgin rol oynuyor. Kutsal, 'yapamazsın, edemezsin' diyenlere rağmen pes etmediğini ve zorlukların başarıyı getirdiğini vurguluyor.

çalışanların deneyimleri:

Şirket çalışanlarından Necla Kara, yedi yıldır sektörde olduğunu; inşaat sonrası temizlik, dolap silme gibi işleri yaptığını, çalışarak oğlunu ve kızını evlendirdiğini ve ev aldığını söylüyor. Kara, 'Ayaklarımın üstünde duruyorum' diyerek işin kendisine sağladığı maddi ve manevi kazanımı özetliyor.

Kübra Güler ise dört yıldır Kutsal'la birlikte kuru temizleme bölümünde çalıştığını, evlerde çıkarılamayan lekeleri, çarşaf ve perdelerin temizliğini yaptıklarını anlatıyor. Tek başına oğluna bakmakla sorumlu olduğunu ve buradan kazandığı para ile geçimini sağladığını belirtiyor. Her iki çalışan da patronlarıyla olan ilişkiyi samimi ve destekleyici olarak tanımlıyor.

Seval Kutsal'ın hikayesi, atanamamanın yol açtığı bir kopuşun, planlı adımlar, devlet destekleri ve kararlılıkla nasıl sürdürülebilir bir işe ve yerel istihdama dönüştüğünü gösteriyor. Kutsal, küçük bir başlangıçtan hareketle hem ekonomik hem de toplumsal alanda etkili bir model oluşturduğunu söylüyor ve faaliyet alanını genişletmeyi hedefliyor.

KÜBRA GÜLER (SOLDA) VE SEVAL KUTSAL (SAĞDA)