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Gaziantep'te çatı katından çıkan 8 valizle büyük uyuşturucu baskını

Gaziantep'te Narkotik ekipleri çatı katında çöp arasında saklanmış 8 valizde 572 bin captagon ele geçirdi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:27

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te çatı katından çıkan 8 valizle büyük uyuşturucu baskını

Gaziantep'te narkotik operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda çatı katında gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

bulunan maddelerin yerleşimi:

Aramalarda hassas burunlu dedektör köpekle destek sağlandı. Çatı katında çöp ve atıl eşyaların arasına saklanmış şekilde, 8 valiz içinde toplam 572 bin adet captagon uyuşturucu hap bulundu.

şüpheliler ve soruşturma:

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

GAZİANTEP&#039;TE 8 VALİZ DOLUSU 572 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'TE 8 VALİZ DOLUSU 572 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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