Gaziantep'te çevrimiçi dolandırıcılık şebekesine operasyon: 12 kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, son bir ayda internet siteleri üzerinden sahte telefon, çeşitli ev eşyası ilanları ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

İncelemeler sonucunda toplam 21 vatandaşın mağdur edildiği ve zanlıların toplam 2 milyon 607 bin 933 TL para topladığı ortaya kondu.

Yakalanan şüpheliler ve ele geçirilen deliller:

Soruşturma kapsamında 47 şüpheli belirlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda adreslerde aramalar yapıldı ve çok sayıda dijital materyal ile telefonlara el konuldu.

Adli süreç tamamlanıp şüpheliler adli mercilere sevk edildi; bunlardan 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 35 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital veriler delil niteliği taşırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GAZİANTEP'TE, SON BİR AYDA 21 VATANDAŞI TOPLAM 2 MİLYON 607 BİN 933 TL PARA TOPLAYARAK DOLANDIRDIĞI TESPİT EDİLEN 12 ŞAHIS TUTUKLANDI.