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Gaziantep'te dolu tarım arazilerini kapladı, sağanak sokakları ve evleri etkiledi

Gaziantep'in güneyi ve Oğuzeli'nde dolu tarım arazilerinde hasara yol açtı; ardından gelen sağanak cadde ve bazı evlerde su birikintilerine neden oldu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te dolu tarım arazilerini kapladı, sağanak sokakları ve evleri etkiledi

yağışın seyri ve ilk etkiler:

Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren başlayan dolu ve sağanak, özellikle kentin güney kesimleri ile Oğuzeli ilçesinde etkili oldu. Dolu yağışı bazı noktalarda zemini beyaz bir örtüyle kaplarken, tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Dolu sonrası bastıran sağanak yağış, kısa sürede yüzey akışlarını artırarak kent içinde su birikintilerine yol açtı.

yerleşim alanları ve altyapıda görülen etkiler:

Yağışın yoğun şekilde hissedildiği bölgeler arasında Güneyşehir ve Beştepe mahalleleri ile kırsal alandaki Dokuzyol Mahallesi (Oğuzeli) öne çıktı. Bu bölgelerde cadde ve sokaklarda sel oluşumu gözlenirken, bazı evler suyla doldu.

Yerel halkın bildirdiğine göre kısa süre içinde biriken su, ulaşımda aksamalara ve yer yer ev içlerine su girişine neden oldu; olaylar sahadaki yağışın şiddetiyle paralel gelişti.

Haberin ulaştığı bilgilere göre yağışın etkisinin akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor ve bölgedeki tarım ile yerleşim alanlarındaki hasarın boyutu önümüzdeki değerlendirmelerle netleşecek.

GAZİANTEP&#039;TE ÖZELLİKLE GÜNEY KESİMLERDE VE OĞUZELİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK HAYATI...

GAZİANTEP'TE ÖZELLİKLE GÜNEY KESİMLERDE VE OĞUZELİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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