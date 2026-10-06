Gaziantep'te dolu tarım arazilerini kapladı, sağanak sokakları ve evleri etkiledi

yağışın seyri ve ilk etkiler:

Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren başlayan dolu ve sağanak, özellikle kentin güney kesimleri ile Oğuzeli ilçesinde etkili oldu. Dolu yağışı bazı noktalarda zemini beyaz bir örtüyle kaplarken, tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Dolu sonrası bastıran sağanak yağış, kısa sürede yüzey akışlarını artırarak kent içinde su birikintilerine yol açtı.

yerleşim alanları ve altyapıda görülen etkiler:

Yağışın yoğun şekilde hissedildiği bölgeler arasında Güneyşehir ve Beştepe mahalleleri ile kırsal alandaki Dokuzyol Mahallesi (Oğuzeli) öne çıktı. Bu bölgelerde cadde ve sokaklarda sel oluşumu gözlenirken, bazı evler suyla doldu.

Yerel halkın bildirdiğine göre kısa süre içinde biriken su, ulaşımda aksamalara ve yer yer ev içlerine su girişine neden oldu; olaylar sahadaki yağışın şiddetiyle paralel gelişti.

Haberin ulaştığı bilgilere göre yağışın etkisinin akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor ve bölgedeki tarım ile yerleşim alanlarındaki hasarın boyutu önümüzdeki değerlendirmelerle netleşecek.

GAZİANTEP'TE ÖZELLİKLE GÜNEY KESİMLERDE VE OĞUZELİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ