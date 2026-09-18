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Gaziantep'te ev baskınında kök kenevir ve üretim malzemeleri ele geçirildi

Gaziantep Emniyeti'nin operasyonunda 50 kök kenevir, 1,27 gram esrar ve uyuşturucu üretim ekipmanları ele geçirildi; iki kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:02

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te ev baskınında kök kenevir ve üretim malzemeleri ele geçirildi

Operasyonun detayları

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, kent merkezinde gerçekleştirilen baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yapılan aramada şüphelilere ait olduğu değerlendirilen materyaller toplandı ve olayla ilgili işlemler başlatıldı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramada 50 adet kök kenevir, 1,27 gram esrar ile birlikte uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu. Ele geçirilen ürünlerin türü ve miktarı, operasyonu yöneten birimlerce tutanak altına alındı.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürüyor ve gözaltındaki şüphelilerle ilgili işlemler emniyet birimlerince yürütülüyor.

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 50...

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 50 ADET KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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