Gaziantep'te ev baskınında kök kenevir ve üretim malzemeleri ele geçirildi

Operasyonun detayları

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, kent merkezinde gerçekleştirilen baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yapılan aramada şüphelilere ait olduğu değerlendirilen materyaller toplandı ve olayla ilgili işlemler başlatıldı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramada 50 adet kök kenevir, 1,27 gram esrar ile birlikte uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu. Ele geçirilen ürünlerin türü ve miktarı, operasyonu yöneten birimlerce tutanak altına alındı.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürüyor ve gözaltındaki şüphelilerle ilgili işlemler emniyet birimlerince yürütülüyor.

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 50 ADET KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.