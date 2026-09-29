Gaziantep'te fabrikanın silindir makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen iş kazasında, 25 yaşındaki Şerif Özkaya hayatını kaybetti. Olay, 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki General Tekstil fabrikasında gerçekleşti.

olayın seyrine ilişkin ayrıntılar:

İddialara göre Özkaya, çalıştığı sırada kolunu ve vücudunu bir silindir makinesine kaptırdı. Durumu fark eden iş arkadaşları genç çalışanı kanlar içinde buldu ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Özkaya, Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

soruşturma ve adli işlemler:

Özkaya'nın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayda ihmali olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı ve jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GAZİANTEP'TE FABRİKADA SİLİNDİR MAKİNESİNE SIKIŞAN 25 YAŞINDAKİ İŞÇİ KURTARILAMADI