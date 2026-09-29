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Gaziantep'te fabrikanın silindir makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te General Tekstil fabrikasında silindir makinesine kapılan 25 yaşındaki Şerif Özkaya, hastanede hayatını kaybetti; iki şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:34

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te fabrikanın silindir makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te fabrikanın silindir makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen iş kazasında, 25 yaşındaki Şerif Özkaya hayatını kaybetti. Olay, 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki General Tekstil fabrikasında gerçekleşti.

olayın seyrine ilişkin ayrıntılar:

İddialara göre Özkaya, çalıştığı sırada kolunu ve vücudunu bir silindir makinesine kaptırdı. Durumu fark eden iş arkadaşları genç çalışanı kanlar içinde buldu ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Özkaya, Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

soruşturma ve adli işlemler:

Özkaya'nın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayda ihmali olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı ve jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GAZİANTEP&#039;TE FABRİKADA SİLİNDİR MAKİNESİNE SIKIŞAN 25 YAŞINDAKİ İŞÇİ KURTARILAMADI

GAZİANTEP'TE FABRİKADA SİLİNDİR MAKİNESİNE SIKIŞAN 25 YAŞINDAKİ İŞÇİ KURTARILAMADI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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