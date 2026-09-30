Gaziantep'te freni boşalan kamyon geri kaydı ve yol kenarındaki eve çarptı

kaza nasıl gerçekleşti:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'nde yokuş yukarı hareket halindeyken freni boşaldığı belirtilen kamyon, kontrolü kaybederek geri kaymaya başladı. Olayda kamyonun plakası ve sürücüsünün henüz öğrenilemediği bildirildi.

Frenleri tutmayan araç, geri geri hızlanarak yol kenarındaki bir elektrik direğine ve ardından bir eve çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle mahallede kısa süreli panik yaşandı, çevredeki bazı vatandaşlar olay yerinde toplandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri incelemede bulunurken, kazada yaralanan olmadığı tespit edildi. Güvenlik güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alıp trafiği kontrol altına aldı.

Çarpan elektrik direği ve hasar gören ev ile ilgili gerekli raporlamalar yapılırken, yetkililer kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlattı. Olayın nedenine dair detaylı araştırma sürüyor.

GAZİANTEP'TE YOKUŞ YUKARI HAREKET HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALAN KAMYON, GERİ GERİ KAYARAK ELEKTRİK DİREĞİ VE BİR EVE ÇARPARAK DURABİLDİ. FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN KAZADA YARALANAN OLMADI.