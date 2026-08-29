Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Gaziantep'te Gece Gündüz restoranında sabah çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Gece Gündüz restoranında sabah çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve polis müdahale etti; söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te Gece Gündüz restoranında sabah çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Gaziantep'te restoran yangını

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bulunan Gece Gündüz isimli restoranda sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve çalışmalar:

Yangının bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyük oranda kontrol altına aldı.

Olay yerinde yer yer devam eden söndürme ve soğutma çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı ve ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından yangının kesin nedeninin açıklanacağını bildirdi.

GAZİANTEP&#039;TE BİR RESTORANDA YANGIN ÇIKTI

GAZİANTEP'TE BİR RESTORANDA YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya kapıkaya mevkiinde kontrolünü kaybeden traktör devrildi: bir kişi ağır y...
images

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
images

Fethiye'deki silahlı yaralanma soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
images

Ardahan polisinden vatandaşlara kapsamlı güvenlik bilgilendirmesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ritim bozuklukları erken tanınmazsa inme ve kalp yetmezliği riski artıyor

Yazıcıoğlu’nun hatırası tuvale taşındı

Malatya kapıkaya mevkiinde kontrolünü kaybeden traktör devrildi: bir kişi ağır yaralandı

Kuşadası’nda yeni doğanlara belediye desteği: 115 aile ziyaret edildi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı