Gaziantep'te Gece Gündüz restoranında sabah çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Gaziantep'te restoran yangını

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bulunan Gece Gündüz isimli restoranda sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve çalışmalar:

Yangının bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyük oranda kontrol altına aldı.

Olay yerinde yer yer devam eden söndürme ve soğutma çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı ve ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından yangının kesin nedeninin açıklanacağını bildirdi.

GAZİANTEP'TE BİR RESTORANDA YANGIN ÇIKTI