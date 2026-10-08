Gaziantep'te husumet cinayeti: ağır yaralanan genç altıncı günde hayatını kaybetti

Gaziantep'te husumet sonucu saldırıya uğrayan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde 2 Ekim 2026 günü meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki Ahmet Arda Reyhanlı, altı günlük yoğun bakım ve tedavi çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olay, bölgede paniğe yol açarken, soruşturmayı yürüten birimler şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, Reyhanlı'nın aracı önünü kesen ve daha önce aralarında husumet bulunan T.E. ve C.M.C. adlı kişilerle tartışması kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında söz konusu şahısların pompalı tüfekle ateş açması sonucu Reyhanlı ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Reyhanlı, önce Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan değerlendirme sonrası daha ileri tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede altı gün süren müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

Soruşturma ve tutuklamalar:

Olay sonrası kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından T.E. ve C.M.C., sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze işlemleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı ve Reyhanlı'nın naaşı yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere hazırlandı; cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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