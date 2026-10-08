Dolar 49,2101 +0,02%
Euro 55,1851 +0,18%
Bist 12.119,65 -0,03%
Altın Gram 6.553,54 +0,04%
EUR/USD 1,1184 -0,13%
Brent Petrol 104,85 +4,64%
--°

Gaziantep'te husumet cinayeti: ağır yaralanan genç altıncı günde hayatını kaybetti

Gaziantep'te aracının önünü kesen iki şahsın pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralanan 20 yaşındaki Ahmet Arda Reyhanlı, altı günlük tedavi sonrası yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te husumet cinayeti: ağır yaralanan genç altıncı günde hayatını kaybetti

Gaziantep'te husumet sonucu saldırıya uğrayan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde 2 Ekim 2026 günü meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki Ahmet Arda Reyhanlı, altı günlük yoğun bakım ve tedavi çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olay, bölgede paniğe yol açarken, soruşturmayı yürüten birimler şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, Reyhanlı'nın aracı önünü kesen ve daha önce aralarında husumet bulunan T.E. ve C.M.C. adlı kişilerle tartışması kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında söz konusu şahısların pompalı tüfekle ateş açması sonucu Reyhanlı ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Reyhanlı, önce Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan değerlendirme sonrası daha ileri tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede altı gün süren müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

Soruşturma ve tutuklamalar:

Olay sonrası kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından T.E. ve C.M.C., sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze işlemleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı ve Reyhanlı'nın naaşı yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere hazırlandı; cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

GAZİANTEP&#039;TE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇ 6 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

GAZİANTEP'TE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇ 6 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de çökme sonrası üst katlarda kontrollü yıkım başlatıldı
images

Gaziantep'te 15 yıl 9 ay hapisle aranan hırsız yakalandı
images

Malatya'da şantiye konteynerlerinde çıkan yangın yaklaşık 30 konteynerin zarar g...
images

Maltepe'de çöken yapının üst katları kontrollü olarak sökülüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de çökme sonrası üst katlarda kontrollü yıkım başlatıldı

Merkezefendi'de 2027 hedefleri için 4,65 milyar lira bütçe onaylandı

Gaziantep'te 15 yıl 9 ay hapisle aranan hırsız yakalandı

trt sinema tırı'nın 18. durağı Erzurum oldu: 5 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı