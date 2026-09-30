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Gaziantep'te iki araçta yapılan aramada sentetik kannabinoid hammaddesi bulundu

Gaziantep Narkotik ekipleri iki araca düzenlediği operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirip 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te iki araçta yapılan aramada sentetik kannabinoid hammaddesi bulundu

operasyonun ayrıntıları:

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki araca operasyon düzenledi. Ekipler araçlarda detaylı arama yaptı.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Polis ekiplerinin araç aramalarında toplam 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçen madde yetkililerce tespit edilerek kayıt altına alındı.

gözaltılar ve adli işlem:

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve konuya ilişkin işlemler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldü.

OTOMOBİLDE NARKOTİK KÖPEĞİYLE BİRLİKTE ARAMA YAPILDI

OTOMOBİLDE NARKOTİK KÖPEĞİYLE BİRLİKTE ARAMA YAPILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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