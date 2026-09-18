Gaziantep'te kadın liderler üretim ve dayanışma için masada buluştu

Gaziantep'te kadın liderler bir araya geldi

Aras Kargo'nun 'Kadın Liderler ARAS’ında' buluşmalarının ikincisi Gaziantep'te iki güne yayılan bir programla gerçekleştirildi. İstanbul'da başlayan serinin bu durağında şirketin kadın liderleri, STK temsilcileri, KOBİ sahibi ve girişimci kadınlar aynı sofrada deneyimlerini paylaştı; katılımcılar şehrin üretim kültürünü ve kültürel mirasını yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Gaziantep'in rolü ve transfer merkezi

Gaziantep'in ikinci durak olarak seçilmesinde şehrin girişimci kadınlarının gücü etkili oldu. Tarih boyunca İpek Yolu üzerinde yer alan kent, bugün de yüksek ticaret hacmiyle öne çıkıyor. Aras Kargo'nun bölgeye yaptığı yatırım ile hayata geçirilen Gaziantep Transfer Merkezi, bölgedeki üreticilerin ürünlerini ülkenin dört bir yanına ulaştıran operasyonun kalbinde yer alıyor ve ziyaret programının önemli bir ayağını oluşturdu.

Türkiye'yi Taşıyan Kadınlar platformu

Buluşmada tanıtılan Türkiye’yi Taşıyan Kadınlar destek platformu, KOBİ sahibi ve girişimci kadınların yanı sıra vergiden muaf belgesi olan kadınları da kapsayan kargo indirimleri sunuyor. Platform yalnızca fiyat avantajı sağlamakla kalmıyor; kadın girişimcilere şirketin web sitesinde marka görünürlüğü, sosyal medya hesaplarında yer alma ve kargo poşetlerinde görünürlük gibi imkanlar da sunuyor.

Platform 81 ilde geçerli olup başvurular üç kanaldan yapılabiliyor: araskargo.com.tr üzerindeki platform sayfası, şirketin sosyal medya hesapları ve en yakın Aras Kargo şubesi. Başvurular uzman ekipler tarafından değerlendiriliyor ve aranan kadın girişimciler indirim avantajından anında yararlanmaya başlıyor.

Program kapsamında katılımcılar Gaziantep Transfer Merkezi'ni yerinde gezdi. Aras Kargo Operasyon Başkan Yardımcısı Onur Aytekin ve Satış, Uluslararası İşler ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı & Aras Global Genel Müdürü Ramazan Altınay, merkezin işleyişini, teknolojik altyapısını ve bölgedeki lojistik potansiyelini paylaştı.

Aras Kargo CEO'su Barbara Hagen, buluşma hakkında şunları ifade etti: 'Kadın Liderler ARAS’ında; kadın liderlerin bir araya gelip deneyimlerini paylaşabilmesi, birbirine ilham olabilmesi ve iş birliğini görünür kılabilmesi ihtiyaçlarından doğan güçlü bir alan. Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, özel sektörün etkili kadın liderleri bir araya gelerek kadını iş dünyasında nasıl güçlendirebileceğimize dair ortak akıl toplantıları yapıyoruz. Bu yaklaşımı önce kendi içimizde uyguluyoruz: Aras Kargo’da müdür ve üzeri kademedeki kadın lider oranımız 2025’te yüzde 27,5 iken bu yıl yüzde 29,5'e yükseldi. Bizim için cinsiyet dengesi bir temenni değil; ölçtüğümüz, hedef koyduğumuz ve her yıl üzerine koyduğumuz bir öncelik. Bu anlayışla İstanbul’da başlattığımız Kadın Liderler ARAS’ında yolculuğunu Gaziantep’in zengin kültürel mozaiğine taşımaktan ve iş dünyamızın güçlü kadınlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, bu buluşmaları Türkiye’nin dört bir yanına ve şirketimizin faaliyet gösterdiği diğer ülkelere taşımak. Ulaştığımız her yeni şehirde, o şehrin kadın liderlerini ve girişimcilerini bu masaya davet etmek; birikimlerini birbirine ve ülkemizin üretim gücüne katmalarına alan açmak istiyoruz. Çünkü kadınların iş dünyasındaki gücünü büyütmek, Türkiye’nin ekonomik potansiyeline de doğrudan katkı sunmak demek. Gaziantep buluşmamızda tanıttığımız Türkiye’yi Taşıyan Kadınlar platformu da tam olarak bunun için var: Kadın girişimcilerimizin ürettiklerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak, emeklerini görünür kılmak ve işlerini sürdürülebilir şekilde büyütmelerine destek olmak.'

Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu buluşmayı şu sözlerle özetledi: 'Bir mozaik sanatçısı binlerce küçük parçayla çalışır; her parçanın rengi, dokusu, açısı farklıdır. Ama doğru yerde buluştuklarında şahane bir bütün ortaya çıkar. Biz de kadın liderler olarak biraz böyleyiz; bir araya geldiğimizde kendi ışığımızı getiriyor, birbirimizin ışığından ilham alıyor ve tek başımıza oluşturamaycağımız daha güçlü bir bütün çıkarıyoruz.' Burkutoğlu, platformun her şehirde yerel ihtiyaçlara göre yeniden şekilleneceğini ve amacın kalıcı bir yapıya dönüşmek olduğunu vurguladı.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı ve Mentor Danışmanlık Kurucu Ortağı Hande Yaşargil 'Deneyim Mozaiği' sohbetinde, 'Lider ve kahraman kadınlarla dolu bu topraklarda kadının gücü hiç eksik olmadı. Zaman zaman onları hatırlamak ve aramızdaki bağları hissetmek, bizi daha da güçlendiriyor. Birbirini gören ve destekleyen kadınlar çoğaldıkça, sofrada başlayan güven, paylaşılan bir liderlik kültürüne dönüşüyor' sözleriyle dayanışmanın önemine dikkat çekti.

ARAS KARGO CEO'SU BARBARA HAGEN (SOLDA), KONUŞMA YAPTI.