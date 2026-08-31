Gaziantep'te kadın sağlığına yeni destek: Op. Dr. Fuat Aksoy Medical Point'te hasta kabulüne başladı

Op. Dr. Fuat Aksoy Medical Point Gaziantep'te hasta kabulüne başladı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletme çalışmaları kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fuat Aksoy'u kadrosuna dahil etti. Op. Dr. Aksoy, hastanede hasta kabulüne başlayarak gebelikten menopoz dönemine kadar geniş bir yelpazede hizmet vermeye başladı.

uzmanlık alanları:

Op. Dr. Fuat Aksoy'un ilgi alanları arasında gebelik takibi, riskli gebelikler, normal ve müdahaleli doğum ile epidural doğum (prenses doğum) yer alıyor. Ayrıca laparoskopik ve histeroskopik kapalı operasyonlar, idrar kaçırma ameliyatları, infertilite (kısırlık) ve buna yönelik aşılama (IUI) ile tüp bebek (IVF) uygulamaları da uzmanlık alanları arasında sayıldı.

hizmet kapsamı ve beklenti:

Hekimin portföyünde genital estetik operasyonlar, yumurtalık kisti, myom ve rahim ameliyatları ile hormon bozuklukları ve menopoz dönemi yönetimi de bulunuyor. Medical Point Gaziantep, bu atamayla kadın sağlığı hizmetlerinde multidisipliner ve akademik yaklaşımlarını güçlendirmeyi hedefliyor; Op. Dr. Fuat Aksoy ise hastalarına kapsamlı tanı ve tedavi seçenekleri sunacak.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN UZMAN EKİBİNİ GENİŞLETMEYE DEVAM EDEREK, KADROSUNA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. FUAT AKSOY’U DAHİL ETTİ.