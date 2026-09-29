Gaziantep'te kavga sırasında aracıyla kalabalığa daldığı anlar kamerada

olayın gelişimi:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde önceki akşam iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede yerini tekme, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya bıraktı. Olay anına ilişkin cep telefonu kayıtları, tarafların birbirine acımasızca saldırdığını saniye saniye gösteriyor.

Kavganın devam ettiği sırada bölgeye gelen bir kişinin hafif ticari araçla kalabalığın arasına hızla daldığı ve çok sayıda kişiye çarptığı anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde çarpma sonrası çevredekilerin sürücüyü araçtan indirip darp etme ve panik anları da yer alıyor.

müdahale ve sağlık ekiplerinin durumu:

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya biber gazı ve uyarı ateşi ile müdahale ederken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Görüntülerde yaralanan olup olmadığı net olarak belirlenemiyor.

Görgü tanıklarının ve cep telefonu kayıtlarının değerlendirildiği belirtilirken, emniyet güçlerinin bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdığı gözlendi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayın hangi nedenle başladığı, aracı kullanan kişinin kimliği ve çarpma sonrası yaşanan darp iddialarıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Kamuoyuna yansıyan görüntüler olayın boyutunu gözler önüne sererken, adli ve idari süreçlerin takip edileceği öğrenildi.

GAZİANTEP'TE ÖNCEKİ GÜN İKİ GRUP ARASINDA TEKME, TAŞ VE SOPALI MEYDAN KAVGASINA AİT DEHŞETE DÜŞÜREN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. KAVGA SIRASINDA HAFİF TİCARİ ARACIYLA OLAY YERİNE GELEN BİR ŞAHSIN, HIZLA KALABALIĞIN ARASINA DALARAK ÇOK SAYIDA KİŞİYE ÇARPMA ANLARI YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ.