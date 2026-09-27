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Gaziantep'te kaza: ölü ve yaralanmalar bildirildi

Gaziantep'te meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi; yetkililer ayrıntıları henüz paylaşmadı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te kaza: ölü ve yaralanmalar bildirildi

kaza haberi:

Gaziantep'te meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olayla ilgili resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

bilgilerin durumu:

Mevcut bilgiler sınırlı olup, olayla ilgili detaylar yetkililerden gelecek resmi açıklamalara bağlıdır. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair net bilgiler paylaşılana kadar kesin bir yargıya varılamaz.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuna yansıtılacaktır; Gaziantep ve çevresindeki vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri önerilir.

Gaziantep&#039;de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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