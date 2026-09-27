Gaziantep'te kaza: ölü ve yaralanmalar bildirildi

kaza haberi:
Gaziantep'te meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olayla ilgili resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
bilgilerin durumu:
Mevcut bilgiler sınırlı olup, olayla ilgili detaylar yetkililerden gelecek resmi açıklamalara bağlıdır. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair net bilgiler paylaşılana kadar kesin bir yargıya varılamaz.
Gelişmeler geldikçe kamuoyuna yansıtılacaktır; Gaziantep ve çevresindeki vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri önerilir.
Gaziantep'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
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