Gaziantep'te kışla birlikte aktarlarda doğal bağışıklık arayışı

Gaziantep'te mevsim geçişleriyle birlikte soğuk algınlığı ve boğaz şikayetleri artınca aktarlarda yoğunluk başladı. Vatandaşlar, hastalık belirtilerini hafifletmek ve bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla bitkisel ürünlere yöneliyor.

talep artışı ve en çok rağbet gören ürünler:

Aktarlarda en çok talep gören ürünler arasında ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve hatmi çiçeği öne çıkıyor. Satıcılar, müşterilerin ihtiyacına göre hazırladıkları özel macun ve karışımlarla talepleri karşılıyor. Bu ürünlerin özellikle kuru öksürüğe ve boğaz ağrısına iyi geldiği belirtiliyor.

Aktar Sedat Akbayram, konuyla ilgili olarak, "Havalar soğumaya başladı. İnsanlar ince giyindiği ve soğuk su içtiği için mevsim geçişlerinde hasta oluyor. Dolayısıyla biz de her yıl olduğu gibi yoğun ilgi görüyoruz. İnsanlar akın etmeye başladı" dedi.

müşteri tercihi ve hazırlanan karışımlar:

Vatandaşların yalnızca tek bir bitki yerine, içinde pekmez ve çeşitli bitkilerin bulunduğu karışımları tercih ettikleri aktarlar tarafından aktarılıyor. Akbayram, "Buraya gelen vatandaşlarımız özel macunlar yaptırıyor. Pekmez ve çeşitli bitkisel ürünler alıyorlar. En çok talep gören ürünlerimizin başında zerdeçal, zencefil, ıhlamur ve hatmi çiçeği geliyor. Bunlar kuru öksürüğe faydalı ürünler" ifadelerini kullandı.

Aktar Bülent Bilici de müşterilerin sağlıklarını önemsediklerini ve satın alma öncesi şikayetlerin dinlendiğini belirtti: "Biz, Gaziantep ve çevre illerden gelen müşterilerimize ürün almadan önce şikayetlerini ve durumlarını anlatmalarını istiyoruz. Ona göre bitkileri hazırlıyoruz. Ürünlerimizin vatandaşlarımıza iyi gelmesini istiyoruz."

Tüketiciler arasında da aktarlara olan güvenin arttığı görülüyor. Funda Değirmenci, "Kış ayları geliyor. Neye ihtiyacım varsa hepsini alıyorum. Karanfil, tarçın ve baharat çeşitleri alıyorum. Hasta olduğumuzda buralara gelerek karışım yaptırıyoruz. Faydasını da görüyoruz. 20 yıldır hastalandığımda aktarlara gelirim" diye konuştu.

Satıcılar, ani hava değişikliklerine karşı korunmak için bitkisel ürünlerin destekleyici olabileceğini, ancak gerekli durumlarda doktor tavsiyesinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu kış aylarında aktarlardaki hareketlilik, doğal çözümlere yönelimin arttığının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

KIŞ AYLARI GELDİ, VATANDAŞLAR AKTARLARA AKIN ETTİ