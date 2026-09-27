Gaziantep'te kontrolden çıkan araç şeridine girince 7 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te feci kaza: 7 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep-Nurdağı karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında 2'si çocuk bulunuyor.

Kaza yeri ve güzergahı:

Kaza, Acaroba Mahallesi sınırlarında gerçekleşti. İddialara göre, Hatay-Gaziantep seferini yapan otobüs ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine giden otomobil karşılaşarak çarpıştı. Çarpışmanın kafa kafaya olduğu aktarıldı.

Görüntülerde çarpışma anı:

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kontrolden çıkan otomobilin otobüsün bulunduğu şeride geçtiği ve iki aracın kafa kafaya çarpıştığı anlar yer alıyor. Görüntüler kazanın şiddetini net şekilde gösteriyor.

Can kaybı ve önemli bilgiler:

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ve ölenler arasındaki çocuk sayısı yetkililerce bildirildi. Kazaya ilişkin görüntüler, olayın oluş biçimini belgeleyerek kamuoyuna yansıdı.

Gaziantep’teki 7 kişinin öldüğü feci kaza kamerada