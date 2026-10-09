gaziantep'te minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında, Sayburun Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. İddiaya göre, Rıza Kaya (34) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile M.S. (38) idaresindeki 27 ME 9658 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan toplam 8 yaralı, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye götürülenlerden otomobil sürücüsü Rıza Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 7 kişinin tedavisi devam ediyor; bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma ve müdahale:

Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken yaralıların nakli ve tedavisi için sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon sağlandı. Kazanın oluş nedeninin tespiti için teknik inceleme ve tanık ifadeleri değerlendiriliyor.

GAZİANTEP’TE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI