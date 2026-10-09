Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,1910 -0,14%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,88 +1,52%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,43 +0,14%
--°

gaziantep'te minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı kırsalında otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 23:19

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 23:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

gaziantep'te minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında, Sayburun Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. İddiaya göre, Rıza Kaya (34) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile M.S. (38) idaresindeki 27 ME 9658 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan toplam 8 yaralı, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye götürülenlerden otomobil sürücüsü Rıza Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 7 kişinin tedavisi devam ediyor; bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma ve müdahale:

Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken yaralıların nakli ve tedavisi için sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon sağlandı. Kazanın oluş nedeninin tespiti için teknik inceleme ve tanık ifadeleri değerlendiriliyor.

GAZİANTEP’TE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7...

GAZİANTEP’TE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı
images

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı
images

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı
images

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yüks...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı

Niğde’de sürdürülebilir moda ile bereket sahneye taşındı

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yükseldi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı