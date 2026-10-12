Gaziantep'te öğle sağanağı cadde ve sokakları suyla kapladı

Gaziantep'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, kent merkezinde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluşturdu. Kısa sürede artan yağış nedeniyle birçok yol adeta göle dönerken, şehir içi ulaşımda aksamalar görüldü.

Meteoroloji uyarısı ve yağışın seyri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Gaziantep için yaptığı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından kentte yağışlı hava öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağmurun kısa sürede yoğunlaşması bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Trafikte yaşanan zorluklar ve sürücü davranışları:

Yollarda biriken yağmur suları, trafikte ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı. Su birikintilerinin bulunduğu güzergahtan geçen araç sürücüleri, araç kontrolünü sağlamak ve su sıçramasını azaltmak için hızlarını düşürerek ilerledi. Bu durum, özellikle dar ve eğimli sokaklarda trafikte yavaşlamaya yol açtı.

Oluşan su birikintileri sürücülerin görüş mesafesini azaltırken, yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte bölgede temizleme ve tahliye çalışmalarının yapılması beklenecek.

GAZİANTEP’TE SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI YOLLAR GÖLE DÖNDÜ