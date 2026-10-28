Dolar 49,8341 +0,10%
Euro 55,5660 +0,36%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.530,90 +0,04%
EUR/USD 1,1156 +0,22%
Brent Petrol 110,28 +0,80%
--°

gaziantep’te öğle sonrası başlayan sağanak şehir yaşamını olumsuz etkiledi

Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine, otoyol ve merkezde kazalara yol açtı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

gaziantep’te öğle sonrası başlayan sağanak şehir yaşamını olumsuz etkiledi

Sağanak sonrası kentte genel durum

Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra aniden etkisini artıran yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağmur sonucunda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda ise küçük çaplı sel görüldü.

ulaşımda aksamalar ve kazalar:

Yağışın etkisiyle özellikle otoyol ve kent merkezinin bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geldi; sürücüler su birikintileri ve görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle zor anlar yaşadı.

hava durumu beklentisi ve yerel etkiler:

Yetkililerin paylaştığı bilgiler doğrultusunda, kentte yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Oluşan su birikintileri ve küçük çaplı sel vakaları, günlük yaşamda kısa süreli kesintilere yol açarken, vatandaşların ulaşım planlarını etkiledi.

Gaziantep&#039;te sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşadı

Gaziantep'te sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşadı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı
images

Yurtbaşı'nda selin yaralarını sarmak için başkan sahada
images

Kırsalda hayat durdu: Hekimhan Yeşilpınar'da sağanak sele yol açtı
images

Kozan'da şiddetli rüzgâr ev ve ahır çatısını söktü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı

Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi

Trafik kazasında şehit düşen polis Tayfun Akalan'ın babaevine acı haber ulaştı

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş