Gaziantep'te okul çevrelerinde kapsamlı denetim başlatıldı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün uygulaması

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasının ardından okul çevrelerindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan uygulamada amaç, öğrencilerin ve okul yakınındaki vatandaşların güvenlik ve huzurunun sağlanması olarak açıklandı.

uygulamanın kapsamı:

Ekiplerin gerçekleştirdiği güvenlik uygulamalarında 1.487 şahıs ve 86 servis aracı sorgulandı. Ayrıca 97 park ve 40 umuma açık işyeri denetlendi. Uygulama sonucunda 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

süreklilik ve hedef:

Yetkililer, okul çevrelerindeki denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini ve güvenlik uygulamalarının devam edeceğini bildirdi. Denetimlerin eğitim döneminin güvenli biçimde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

GAZİANTEP’TE OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMİ