Gaziantep'te ölümlü kazanın ardından araçlar çekildi, yol trafiğe açıldı

Kaza ve bilanço:

Kaza, akşam saat 18.06 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolu, Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile Gaziantep’ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır bir bilanço ortaya çıktı.

Çarpışma neticesinde otomobilde bulunan 2’si çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, kazada 16 kişi ise yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapan ekipler ve sağlık görevlileri, yaralılara müdahale etti ve sevk işlemlerini gerçekleştirdi.

Görüntüler ve iddialar:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak otobüsün şeridine geçtiği ve bu şekilde kafa kafaya çarpışmanın gerçekleştiği anlar yer aldı. Yetkililer, görseller üzerinden olayın dinamizmini ve çarpışma anının seyrini incelemeye devam etti.

Cenazeler ve yolun açılması:

Olayda yaşamını yitiren 1’i bebek, 1’i çocuk, 5’i yetişkin olmak üzere toplam 7 kişinin cenazesi, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından kimlik tespiti ve otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazaya karışan otomobil ile yolcu otobüsü ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından çekicilerle kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.

Gaziantep'te 7 kişinin öldüğü kazada araçlar yoldan kaldırıldı