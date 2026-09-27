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Gaziantep'te otobüs ile otomobilin çarpışması: 7 hayatını kaybetti, 16 yaralı

Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Şehitkamil kırsal Acaroba Mahallesi'nde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Gaziantep'te otobüs ile otomobilin çarpışması: 7 hayatını kaybetti, 16 yaralı

Gaziantep'te karayolu kazasında can kaybı

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi yaralandı. Olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi sınırlarında gerçekleşti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

İddialara göre, Hatay-Gaziantep hattında sefer yapmakta olan bir yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı yönüne seyir halinde bulunan bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi; yaralanan 16 kişi çevre sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Müdahale ve yetkili açıklamaları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili bilgi vererek 'Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı' ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

İhbarı takiben AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek müdahalede bulundu. Yetkililer, kurtarma ve sağlık çalışmalarının sürdüğünü, gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi açıklamasını, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dilekleriyle sonlandırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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