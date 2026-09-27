Gaziantep'te otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasında 7 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda ölümcül çarpışma

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza anı ve araçların rotası

İddiaya göre, Hatay-Gaziantep seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsü ile Gaziantep’ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıktığı belirtilen otomobilin otobüsün şeridine geçtiği ve çarpışmanın kafa kafaya olduğu anlar yer aldı.

Cenazeler ve yaralıların durumu

Otomobilde bulunan 1’i bebek, 1’i çocuk, 5’i yetişkin olmak üzere toplam 7 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan işlemlerin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 13 kişinin tedavilerine ilişkin bilgiler olay yerinden yapılan açıklamalarda yer aldı.

Yetkililer ve olay yerindeki ekipler, kaza yerinde incelemelerini sürdürdü; güvenlik kamerası görüntüleri olayın oluş biçiminin tespitinde önemli delil olarak değerlendirildi.

GAZİANTEP'TE KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 7 KİŞİNİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI