Gaziantep'te otobüsle otomobilin çarpışmasında hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri açıklandı

Kaza ve ilk bulgular:

Gaziantep-Nurdağı kara yolu, Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde dün akşam saat 18.06 sıralarında meydana gelen kazada, Hatay-Gaziantep seferini yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine giden 31 AHB 98 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda otomobilde bulunan 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi, otobüsteki 16 kişi ise yaralandı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve kaza anı:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iddiaya göre kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şeridine geçtiği ve iki aracın kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri:

Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle açıklandı: Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47). Vefat edenler arasında iki çocuğun bulunduğu belirtildi.

Cenazeler, olay yerindeki işlemler ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler tamamlandıktan sonra defnedilmek üzere gece saatlerinde Hatay'a gönderildi. Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GAZİANTEP'TEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU