Gaziantep'te otobüsle otomobilin çarpışmasında küçük Kerem yaşamını yitirdi

kaza ve can kaybı:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde 27 Eylül Pazar günü akşam saat 18.06 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi. Olayda ağır yaralanan 3 yaşındaki Kerem Gökşen, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı; böylece kazadaki can kaybı 8e çıktı.

kaza anı ve araç plakaları:

Kazaya ilişkin iddialara göre, Hatay-Gaziantep seferi yapan bir yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine giden bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde kontrolünü kaybeden otomobilin otobüsün seyir şeridine geçerek çarpışma anının kaydedildiği belirtildi. Kazaya karışan araçların plakaları 34 HBS 100 (otobüs) ve 31 AHB 98 (otomobil) olarak tespit edildi.

Kazada otomobilde bulunan yedi kişiden iki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği, otomobildeki diğer yaralılar ile otobüste bulunan 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

aile ve defin bilgileri:

Trafik kazasında hayatını kaybedenler arasında adı geçenler: Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47). Ağır yaralanan ve daha sonra yaşamını yitiren Kerem Gökşen'in cenazesinin defnedilmek üzere Hatay'a gönderildiği, küçük Kerem'in Hatay Aşağıoba Mahallesi'nde annesi ve ağabeyinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Olay yerindeki ilk bulgular ve güvenlik kamerası kayıtları, incelemeyi yürüten ekiplerce değerlendiriliyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)