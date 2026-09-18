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Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan Şeyh Fethullah Camii yeniden ibadete açıldı

6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören 16. yüzyıla ait Şeyh Fethullah Camii, restorasyonun tamamlanmasıyla Gaziantep'te törenle yeniden ibadete açıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan Şeyh Fethullah Camii yeniden ibadete açıldı

Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan Şeyh Fethullah Camii yeniden ibadete açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören tarihi Şeyh Fethullah Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle tekrar ibadete açıldı. 16. yüzyıldan günümüze ulaşan cami, deprem kaynaklı ve zaman içinde oluşmuş hasarlar gözetilerek aslına uygun şekilde yeniden ihya edildi.

Restorasyonun kapsamı ve çalışma süreci:

Yapılan çalışmalarda, yapının özgün dokusuna sadık kalınarak taşıyıcı sistem onarımları, cephe ve iç yüzey restorasyonları gerçekleştirildi. Törende konuşan yetkililer, restorasyonun hem deprem hem de yıllara bağlı tahribatları giderdiğini vurguladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerinin "3 yılda büyük bir gayretle" camiyi eski haline getirdiğini belirtti.

açılış ve yetkililerin mesajları:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada duygularını paylaşarak, "Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Vatandaşlarımıza da teşekkür ederiz. Depremde bu camilerimizde oluşan hasarların yanı sıra yüzlerce yıllık hasarları da giderdik. Oluşan boşluklar dolduruldu" dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise, depremler sonrası hasar gören 35 camiden 27'sinin yeniden ibadete açılıyor olmasının önemine dikkat çekti: "Deprem sonrası hasar gören 35 camimizin 27’ncisini açmanın şerefine nail oluyoruz. Onlar bu büyük eserleri meydana getirdiler, bir vakıf kurdular, bir vakfiye bağladılar. Bu emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz." Aksu, Gaziantep'teki diğer tarihi camilerin de kısa sürede açılacağını ifade etti.

Caminin tarihsel ve kültürel özellikleri:

Şeyh Fethullah Camii, inşa edildiği dönemin mimari özelliklerini taşıyor; cami hamam ile birlikte kurulmuş, içinde kastel bulunduğu belirtiliyor. Caminin avlusunda Gaziantep adına kahramanlık gösteren Karayılan ve diğer şehitlerin mezarları yer alıyor. Tahmazoğlu, kişisel bağlarına da değinerek mahallenin geçmişine duyduğu bağlılığı ve caminin artık bir "cazibe merkezi" haline geldiğini söyledi.

Açılış törenine; Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililer, Ramazan ayına kadar Gaziantep'teki tarihi camilerin büyük bölümünün ibadete açılmasının hedeflendiğini belirtti.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE AĞIR HASAR ALAN GAZİANTEP&#039;TEKİ TARİHİ ŞEYH FETHULLAH CAMİİ...

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE AĞIR HASAR ALAN GAZİANTEP'TEKİ TARİHİ ŞEYH FETHULLAH CAMİİ, RESTORASYON ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI İLE YENİDEN İBADETE AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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