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Gaziantep'te sabah alevleri: Gece Gündüz restoranında yoğun müdahale

Gaziantep'te Şahinbey'de Gece Gündüz restoranında sabah çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti; yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te sabah alevleri: Gece Gündüz restoranında yoğun müdahale

Restoranda sabah saatlerinde yangın çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bulunan Gece Gündüz isimli restoranda sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk anlarda duman ve alevlerin hızla yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda birim sevk edildi.

Olay yerine intikal ve müdahale:

Olay yerine gelen ekipler arasında polis ve çok sayıda itfaiye ekibi yer aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı; ekiplerin çalışması sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgedeki personel, söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Soruşturma ve takip:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangına müdahale eden ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Olayla ilgili gelişmeler, yetkili merciler tarafından takip ediliyor.

Gaziantep’te restoran yangnı: Çok sayıda ekip müdahale etti

Gaziantep’te restoran yangnı: Çok sayıda ekip müdahale etti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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