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Gaziantep'te sahte antikalarla kurulan dolandırıcılık ağı deşifre edildi

Gaziantep'te jandarma, sahte tarihi eserlerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen N.Ö.'yü yakaladı; 200'den fazla obje ve çok sayıda sikke ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te sahte antikalarla kurulan dolandırıcılık ağı deşifre edildi

Operasyonun ayrıntıları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, sahte tarihi eserleri piyasaya sürerek dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs tespit edildi. Şüphelinin müşteri arayışında olduğu yönündeki bilgiler üzerine Şahinbey ilçesinde izlem başlatıldı ve operasyon planlandı.

Operasyon ve gözaltı:

Oğuzeli JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca müşterek icra edilen operasyonda N.Ö. isimli şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak olay yerinde ve şüphelinin eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda obje bulundu.

Ele geçirilen materyaller ve inceleme:

Aramalarda değerlendirilen materyaller arasında 200 adet kilden yapılmış figürlü obje, 50 adet insan figürlü taş obje, 49 adet sarı renkli sikke, 29 adet gümüş renkli sikke, 1 adet 120x120 cm mozaik tablo, 1 adet 65x80 cm mozaik tablo, 1 adet 65x65 cm mozaik tablo, 1 adet insan figüründe heykel ve 1 adet yüzük yer aldı. Ele geçirilen tüm materyaller, ayrıntılı inceleme için Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Müze Müdürlüğünde yapılan ön inceleme sonucunda söz konusu eserlerin sahte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı ve yasal işlemler sürdürülüyor.

GAZİANTEP’TE TARİHİ ESER DOLANDIRICILI OPERASYONU: 1 GÖZALTI

GAZİANTEP’TE TARİHİ ESER DOLANDIRICILI OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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