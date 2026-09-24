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Gaziantep’te sarsıntı anı: güvenlik kameraları olayı kaydetti

Gaziantep'te kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri, deprem anının farklı açılardan ve kronolojik sırayla yerel kaydını sunuyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep’te sarsıntı anı: güvenlik kameraları olayı kaydetti

Gaziantep’te sarsıntı anı: güvenlik kameraları olayı kaydetti

Gaziantep merkezli güvenlik kamerası görüntüleri, kentteki deprem anına ilişkin yerel kayıtları ortaya koydu. Paylaşılan görüntülerde sarsıntının başladığı andan itibaren çevredeki hareketlilik ve yapıların tepkisi farklı açılardan izlenebiliyor.

görüntülerin içerdiği sahneler:

Kayıtlarda, çeşitli cadde ve sokaklardaki kameralardan alınan kareler yer alıyor. Görüntülerde insanların dışarı çıktığı, araç hareketlerinin değiştiği ve yapıların kısa süreli sallantıya tepki verdiği anlar dikkat çekiyor. Güvenlik kamerası görüntüleri olayın kronolojisini takip etmek açısından somut belge niteliği taşıyor.

görüntülerin önemi ve olası kullanımları:

Bu tür yerel kayıtlar, deprem anının hızlı değerlendirilmesi, hasar tespit çalışmalarının yönlendirilmesi ve olayın kronolojisinin doğrulanması bakımından değerli kabul ediliyor. Ayrıca görüntüler, acil müdahale ekiplerinin olay yerindeki öncelikleri belirlemesine yardımcı olabilecek bağlamsal bilgiler sağlıyor.

Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar ve kurumların yapacağı teknik değerlendirmeler, olayın kapsamı ve sonuçları hakkında kesin verileri ortaya koyacak. Görüntüler ayrıca ilerleyen süreçte olayın incelenmesi ve arşivlenmesi bakımından referans teşkil edebilir.

Gaziantep&#039;te deprem anı kamerada

Gaziantep'te deprem anı kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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