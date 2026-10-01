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Gaziantep'te site bahçesinde park halindeki elektrikli araç alevlere teslim oldu

Gaziantep Şehitkamil'de bir sitenin bahçesinde park halindeki elektrikli otomobil sabah erken saatlerde bilinmeyen nedenle alev aldı, kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:51

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te site bahçesinde park halindeki elektrikli araç alevlere teslim oldu

Gaziantep'te elektrikli araç alev aldı

Yangın, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesinde park halindeki elektrikli otomobil sabah erken saatlerde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangının gelişimi:

Araç kısa sürede alev topuna döndü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araç yoğun yanma nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Hasar ve soruşturma:

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayın yaşandığı sitedeki binada da maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yangının çıkış nedeni yapılan ilk incelemelere göre araştırılıyor.

GAZİANTEP&#039;TE PARK HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI.

GAZİANTEP'TE PARK HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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