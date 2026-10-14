Gaziantep'te son görev: şehit piyade uzman çavuş Mustafa Aslan uğurlandı

Piyade uzman çavuş Mustafa Aslan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, Sita Üs Bölgesi'nde meydana gelen bir silah kazası sonucu ağır yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan için doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu bildirildi.

Hastaneden memleketine taşınan naaş ve askeri tören:

Şehidin naaşı, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantepe getirildi. Törene, kent protokolü ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde resmi yetkililer ve birlik komutanlarının hazır bulunduğu bildirildi.

Gaziantep'teki cenaze namazı ve katılımcılar:

Şehit Mustafa Aslan için Şehitkamil ilçesi kırsal Işıklı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında defin gerçekleştirildi. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kent protokolü, askeri erkan, şehidin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Cenazeye katılanlar arasında şehidin babası Abdurrahman, annesi Suna ve eşi Miraç Aslan ile diğer aile bireyleri de yer aldı. Ailenin acı haberi paylaşılırken, eşinin hamile olduğu ve doğuma sadece birkaç gün kaldığı bilgisi de dikkat çekti.

Törenlerde milletin ve komutanların desteğiyle son görev yerine uğurlanan Aslan için yürütülen resmi işlemler ve defin törenleri, askeri hassasiyetlere uygun biçimde tamamlandı. Şehidin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan son yolculuğuna uğurlandı