Gaziantep'te taktik savaşı: Fenerbahçe ile 0-0

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlanırken, iki takım da sonuca etki edecek net fırsatlar üretti fakat savunma blokları ve kaleci müdahaleleri golü engelledi.

Karşılaşmanın hakemleri Mehmet Türkmen, Süleyman Özay ve Suat Güz oldu. Maç boyunca hem bireysel hem taktiksel müdahaleler öne çıktı; özellikle oyunun ikinci yarısında her iki takımda da tempo ve pozisyon üretimi arttı ancak ağlar havalanmadı.

Öne çıkan anlar:

53. dakika: Romelu Lukaku'nun ara pasında sağ kanattan ceza sahasına sarkan Matteo Guendouzi öncesinde savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına açılan topa Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşu direkten döndü.

56. dakika: N'Golo Kante'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mason Greenwood, rakibini çalımladıktan sonra yerden şutunu gönderdi; top yandan az farkla auta çıktı.

67. dakika: Ceza sahasının solunda topla buluşan Vedat Muriqi, penaltı noktasına yaptığı yerden pasta Archie Brown'ın vuruşunu kaleci Kacper Tobiasz kurtardı.

72. dakika: Orta alanda topla ilerleyen İrfan Can Kahveci, ceza yayı gerisinden sert bir şut denedi; kaleci Tobiasz pozisyonu savuşturdu.

87. dakika: Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Greenwood kullandı; sert şut üst direkten oyun alanına döndü ve pozisyon sonuçsuz kaldı.

Kadrolar ve kartlar:

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kerim Çalhanoğlu (Abakar Sylla dk. 81), Ulrich Meleke, Victor Gidado, Kacper Kozlowski (Sontje Hansen dk. 81), Deian Sorescu (Karamba Gassama dk. 66), Alexandru Maxim (Drissa Camara dk. 60), Halil Dervişoğlu (Serdar Dursun dk. 60)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sırakaya, Juninho Bacuna, Trivante Stewart, Ogün Özçiçek

Teknik direktör: Orhan Ak

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Nelson Semedo dk. 78), Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 86), Matteo Guendouzi (İrfan Can Kahveci dk. 64), N’Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 64), Mason Greenwood, Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 64)

Yedekler: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Dorgeles Nene

Teknik direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Meleke, Arda Kızıldağ, Abena, Hansen (Gaziantep FK); İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi (Fenerbahçe)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ FENERBAHÇE İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.