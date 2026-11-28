Gaziantep’te geleneksel elekçiliğin son usta gölgesinde:

61 yaşındaki Mehmet Eşgiler, Gaziantep’in Tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda 11 yaşında başladığı mesleği teknolojinin yaygınlaşmasına rağmen sürdürüyor. Yarım asırlık deneyimiyle elek üretimini geleneksel yöntemlerle yapıyor ve işin hem üretim hem de kültürel boyutuna dikkat çekiyor.

geçmişten bugüne elekçilik:

Eşgiler, geçmişte özellikle kırsal kesimde mutfakların vazgeçilmezi olan eleklerin bugün daha çok köylerde buğday, arpa, nohut, fasulye ve bulgur gibi ürünlerin ayıklanmasında kullanıldığını söylüyor. Talebin düşmesi, teknolojinin gelişmesi ve modern tarım araçlarının yaygınlaşmasıyla el yapımı eleklerin pazarının daraldığına dikkat çekiyor.

üretim süreci ve üretim azalması:

Atölyesinde üretimin adımlarını anlatan Eşgiler, "Elek yaparken ağacı kesiyoruz, ölçüyoruz ve mıhlayarak işlemden geçiriyoruz. Naylonunu taktıktan sonra demirini ayarlıyoruz ve işlem bitiyor. Bir eleği yapmak 5 dakika sürüyor ve günde 100 adet elek üretiyorduk. Fakat şu an ayda 10 tane elek bile üretmiyorum. Önceden Doğu illerine ürettiğimiz elekleri gönderiyorduk. Şimdi elekçiliği bırakma noktasına geldiğim için göndermiyorum. Genelde şehir içindeki ilçe ve köylerden gelip alıyorlar," diyor. Bu sözler üretim kapasitesiyle talep arasındaki gerilemeyi ortaya koyuyor.

çırak sorunu ve mesleğin geleceği:

Mesleğin sürdürülebilirliğini tehdit eden en belirgin sorun ise eleman eksikliği. Eşgiler, "50 senedir baba mesleği olan elekçiliği yapıyorum" diyerek başladığı sözlerine, "Eleman yetiştiremiyoruz. Dediğim gibi kendi çocuklarımıza öğrettik, onlar bile bu işi tercih etmiyor. Günlük 5 bin de versek 10 bin de versek gelen olmuyor. Çünkü meslek zor ve anlamıyorlar. Herkese kolay gibi geliyor ama çok fazla emek isteyen bir iş. Onun için mesleğimiz yok olmak üzere" ifadeleriyle mesleğin geleceğine dair kaygısını ekliyor.

Son temsilcilerden biri olarak siparişlere bağlı üretimi sürdürmeye çalışan Eşgiler, çarşıdaki çekiç seslerinin azalmasından ve talebin düşmesinden endişe duyuyor. Atölye, geçmişten kalan bir zanaatın canlı tanığı olarak kalmaya çalışırken, yetişecek çırak bulamamak elek ustalığının unutulma riskini artırıyor.

MÜŞTERİ SAYISININ GİDEREK AZALMASININ YANI SIRA MESLEĞE İLGİ DUYAN GENÇLERİN BULUNMAMASI VE YETİŞTİRECEK ÇIRAK BULAMAMASI NEDENİYLE YILLARDIR ÇEKİÇ SESLERİNİN YANKILANDIĞI ÇARŞIDA MESLEĞİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞAN EŞGİLER, KENDİSİNDEN SONRA BU ZANAATI DEVAM ETTİRECEK KİMSENİN KALMAMASINDAN VE ELEK USTALIĞININ UNUTULMASINDAN KORKUYOR.