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Gaziantep’te tartışma kanlı bitti: önce eşini öldürdü, sonra sokağı taradı

Şahinbey'de tartışma sonrası Harun Keklikçi, eşi Merve Keklikçi'yi pompalı tüfekle öldürdü; sokakta rastgele ateş açınca 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:39

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep’te tartışma kanlı bitti: önce eşini öldürdü, sonra sokağı taradı

olayın ayrıntıları:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60.Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Keklikçi (32), evde bulunan pompalı tüfekle eşi Merve Keklikçi (27)'ye ateş etti. Evdeki saldırının ardından zanlı dışarı çıktı ve elindeki pompalı tüfekle sokakta rastgele ateş açtı.

rastgele ateş sonucu yaralananlar:

Açılan ateş sırasında sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ile çocuklar Z.Y.Y. (9), Y.E.K. (12) ve B.K.O. (12) çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek zanlı Harun Keklikçi'yi gözaltına aldı.

müdahale, adli işlemler ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan incelemede, evde vurulmuş halde bulunan Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kadın ile üç çocuğa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Öldürülen kadının cenazesi, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Geniş çaplı soruşturma sürüyor ve adli işlemler devam ediyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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