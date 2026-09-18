Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Gaziantep'te Türk kuru meyveleri Hindistan pazarına açılıyor

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Hindistanlı ithalatçıları Gaziantep'te ihracatçılarla buluşturdu; amaç Hindistan pazar payını artırmak.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gaziantep'te Türk kuru meyveleri Hindistan pazarına açılıyor

Gaziantep'te Türk kuru meyveleri Hindistan pazarına açılıyor

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türk kuru meyvelerinin Hindistan pazarındaki payını artırmak üzere Hindistanlı ithalatçıları Gaziantep'te Türk ihracatçılarla bir araya getirdi. Etkinlik, Ticaret Bakanlığı desteği ve himayesinde, Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Kurulu organizasyonuyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

alım heyeti programının içeriği:

Programa katılan Hintli kuru meyve ithalatçılar ile Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerde Türk kuru meyvelerinin özellikleri tanıtıldı ve yeni ticari bağlantıların kurulmasına yönelik temaslar gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ihracatçı temsilcileri ürün portföylerini, kalite standartlarını ve tedarik kapasitelerini doğrudan Hintli alıcılarla paylaştı.

hedefler ve üretim ziyaretleri:

Birlik Başkanı Murat Bakır, Hindistan'ın yüksek nüfusu ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle ülkeyi sektör için önemli bir hedef pazar olarak gördüklerini vurguladı. Bakır, Sektör Kurulu olarak başlatılan Turkish Dried Fruits adlı Turquality projesine atıfta bulunarak, "Proje ile Hintli tüketicileri üstün kalitesi, zengin tadı ve kapsamlı yararlarıyla tanınan Türk kuru meyveleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bakır ayrıca, "Birlik olarak en büyük amacımız, Türk kuru meyvelerinin dünya genelindeki bilinirliğini ve tüketimini artırmaktır" sözleriyle hedeflerini özetledi ve alım heyeti programının bu amaca hizmet eden verimli bir adım olduğunu belirtti. Etkinlik sonrasında Hindistan'dan gelen alım heyeti, Gaziantep ve bölge illerinde faaliyet gösteren kuru meyve üretim tesislerini ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Program, Türk ihracatçılar ile Hintli alıcılar arasında doğrudan temas kurulmasını sağlayarak önümüzdeki dönemde Hindistan'a yönelik ihracatta artış beklenmesine zemin hazırladı. İkili görüşmeler ve üretim ziyaretleri, tedarik zinciri güveni ve ürün bilinirliğinin artırılması açısından önemli olarak değerlendirildi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ, TÜRK KURU MEYVELERİNİN HİNDİSTAN...

GÜNEYDOĞU ANADOLU KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ, TÜRK KURU MEYVELERİNİN HİNDİSTAN PAZARINDAKİ PAYINI ARTIRMAK AMACIYLA HİNTLİ İTHALATÇILARI GAZİANTEP'TE TÜRK İHRACATÇILARLA BULUŞTURDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir lojistiğin dönüşümünü LOGISTECH'te şekillendirecek
images

Muradiye'de altyapı çalışmaları sırasında su faturalarına yarı fiyat desteği
images

Kilis'te motosiklet kültürü motofest ile öne çıkıyor, sayıları otomobili üçe kat...
images

Yozgat’ın imkanlarını yatırıma ve istihdama dönüştürme hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü