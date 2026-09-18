Gaziantep'te Türk kuru meyveleri Hindistan pazarına açılıyor

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türk kuru meyvelerinin Hindistan pazarındaki payını artırmak üzere Hindistanlı ithalatçıları Gaziantep'te Türk ihracatçılarla bir araya getirdi. Etkinlik, Ticaret Bakanlığı desteği ve himayesinde, Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Kurulu organizasyonuyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

alım heyeti programının içeriği:

Programa katılan Hintli kuru meyve ithalatçılar ile Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerde Türk kuru meyvelerinin özellikleri tanıtıldı ve yeni ticari bağlantıların kurulmasına yönelik temaslar gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ihracatçı temsilcileri ürün portföylerini, kalite standartlarını ve tedarik kapasitelerini doğrudan Hintli alıcılarla paylaştı.

hedefler ve üretim ziyaretleri:

Birlik Başkanı Murat Bakır, Hindistan'ın yüksek nüfusu ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle ülkeyi sektör için önemli bir hedef pazar olarak gördüklerini vurguladı. Bakır, Sektör Kurulu olarak başlatılan Turkish Dried Fruits adlı Turquality projesine atıfta bulunarak, "Proje ile Hintli tüketicileri üstün kalitesi, zengin tadı ve kapsamlı yararlarıyla tanınan Türk kuru meyveleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bakır ayrıca, "Birlik olarak en büyük amacımız, Türk kuru meyvelerinin dünya genelindeki bilinirliğini ve tüketimini artırmaktır" sözleriyle hedeflerini özetledi ve alım heyeti programının bu amaca hizmet eden verimli bir adım olduğunu belirtti. Etkinlik sonrasında Hindistan'dan gelen alım heyeti, Gaziantep ve bölge illerinde faaliyet gösteren kuru meyve üretim tesislerini ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Program, Türk ihracatçılar ile Hintli alıcılar arasında doğrudan temas kurulmasını sağlayarak önümüzdeki dönemde Hindistan'a yönelik ihracatta artış beklenmesine zemin hazırladı. İkili görüşmeler ve üretim ziyaretleri, tedarik zinciri güveni ve ürün bilinirliğinin artırılması açısından önemli olarak değerlendirildi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ, TÜRK KURU MEYVELERİNİN HİNDİSTAN PAZARINDAKİ PAYINI ARTIRMAK AMACIYLA HİNTLİ İTHALATÇILARI GAZİANTEP'TE TÜRK İHRACATÇILARLA BULUŞTURDU.