Dolar 49,1415 +0,05%
Euro 55,1726 +0,05%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.583,43 +0,24%
EUR/USD 1,1225 +0,01%
Brent Petrol 100,23 -0,09%
--°

Gaziantep'te Türktepe Mahallesi'nde aracında vurulan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi'nde park halindeki aracında oturan 34 yaşındaki K. A. T., silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 23:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te Türktepe Mahallesi'nde aracında vurulan kişi hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami sokakta park halindeki aracında oturan K. A. T. (34), iddiaya göre kimliği tespit edilemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası zanlılar olay yerinden kaçarken, K. A. T. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen K. A. T. hayatını kaybetti ve cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgu'na gönderildi.

Emniyetin soruşturması:

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini; kaçan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep&#039;te araçta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep'te araçta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yiti...
images

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybett...
images

Geceyi alevlerle delen bina: Fatih Ayvansaray'da müdahale sürüyor
images

Soma'da göçük soruşturmasında yöneticiler dahil dokuz kişi cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı görüş açıkladı

Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp