Gaziantep'te uluslararası ilim buluşması: islami müştereklerden evrensel vizyona

Gaziantep Forum III hakkında:

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) üçüncü kez uluslararası bir düşünce platformuna ev sahipliği yapıyor. 21-23 Ekim 2026 tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Gaziantep Forum III, “İslami müştereklerden evrensel vizyona - yöntemsel temeller ve çağdaş meydan okumalar” başlığıyla farklı coğrafyalardan alim, akademisyen ve düşünürleri ağırlayacak.

Forum, İslami müştereklerin mahiyeti, ortak zemin oluşturma imkanları, itikadi ve fıkhi meseleler ile siyasi ve sosyal alandaki müştereklerin çağdaş dünyadaki yansımalarını uluslararası akademik bir perspektifle tartışmayı amaçlıyor.

amaç ve temel yaklaşım:

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, forumun yaklaşımını İslami müşterekleri yalnızca Müslüman topluluklar içindeki birlik ekseninden çıkarıp, insanlığın ortak meseleleri bağlamında ele almak olarak tanımladı. Demir, İslami müştereklerin kapsamının tüm insanlığı ve bağlamının insanlığın ortak sorunlarını esas alacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı ve iletişim ile küresel etkileşimin derinleşmesinin bu bakış açısını daha önemli hâle getirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Demir ayrıca, İslami müştereklerin güç odaklı bir birliktelik olarak kurgulanmaması gerektiğini; farklılıkların varlığına rağmen ortak bir düşünce etrafında buluşmanın, İslam'ın fert ve toplum modeli arayışına katkı sunması gerektiğini ifade etti. Forumun hedeflerinden biri de İslam'ın 'alemlere rahmet' olma vasfının söylemsel kalmayıp ahlaki ve hukuki zeminde tartışılmasını sağlamaktır.

katılımcılar ve açılış programı:

Gaziantep Forum III'ün açılış programında geçmiş ve güncel kamu temsilcileri ile akademi dünyasından isimler yer alıyor. Açılışa katılacak isimler arasında Prof. Dr. Ali Bardakoğlu (Diyanet İşleri Eski Başkanı), Prof. Dr. Erol Özvar (Yükseköğretim Kurulu Başkanı), Kemal Çeber (Gaziantep Valisi), Fatma Şahin (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı) ve Mehmet Tahmazoğlu (Şahinbey Belediye Başkanı) bulunuyor. Açılış konferansını ise Prof. Dr. Ali Bardakoğlu verecek.

Uluslararası katılımcılar listesindeki ülkeler arasında Türkiye, Irak, Bahreyn, Rusya, Sudan, Mısır, Suriye, Filistin, Malezya, Tunus, Fas, Lübnan, Bosna-Hersek, Endonezya, Kırgızistan, Ürdün, Güney Afrika ve İngiltere yer alıyor. Programda söz alacak öne çıkan isimler arasında Prof. Dr. Ahmad M. Hasnah (Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Rektörü), Usame er-Rifai (Suriye Başmüftüsü), Prof. Dr. DamirMukhetdinov (Moskova İslam Enstitüsü Rektörü), Prof. Dr. Sa’deddîn el-Usmânî (Fas eski Başbakanı), Abdülaziz Kari Zakirov (Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı) ve Prof. Dr. Mehmet Asutay (Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi Müdürü) yer alacak.

oturumlar ve tartışma alanları:

Forum üç gün boyunca toplam altı ana oturum gerçekleştirecek; her oturum belirlenen tema çevresinde disiplinlerarası katkılarla ele alınacak.

İslami müştereklerin temellendirilmesi:

İlk oturum, İslami müştereklerin itikadi, epistemolojik, ahlaki ve ameli boyutlarını masaya yatıracak. Tartışmanın odağı, bu müştereklerin insani müştereklerin zemini ve evrensel değerler sistemi kapsamında nasıl konumlandırılabileceği olacak.

itikadi müşterekler ve ihtilafın sınırları:

İkinci oturumda ehl-i kıble kavramı, itikadi çoğulculuk, farklılıklara yönelik eleştiri ve tahammül ahlakı ile inanç farklılıklarının günümüz yansımaları değerlendirilecek.

fıkhî ortak zemin ve makasıd:

Üçüncü oturumda İslam hukukunda çoğulculuk, icma, Makasıdu’ş-Şerîa ve İslam hukukunun temel gerekliliklerinin evrensel değerlerle ilişkisi ele alınacak.

siyasi ve sosyal alanda müşterekler:

Dördüncü oturumda ümmet kavramı, siyasi muhalefet, ortak iyi, kamu yararı ve sosyal refah odaklı yönetim anlayışı gibi konular tartışılacak.

çağdaş dönemde İslami müştereklerin durumu:

Beşinci oturumda müştereklerin günümüzdeki durumu; sömürgecilik, oryantalizm, modern devlet yapıları, küreselleşme ve çoklu kimlikler gibi tarihsel ve yapısal etkenler bağlamında ele alınacak.

İslami müşterekleri yeniden inşa etmek için pratik bir çerçeve:

Son oturum, eğitim, dinî söylem, akademik kurumların rolü, çoğulculuk ve insani krizlere pratik çözümler üretme kapasitesi üzerinde durarak, tartışmaların sonuçlarını uygulamaya dönük önerilere taşımayı hedefleyecek.

beklenti ve sürdürülebilir etki:

Gaziantep Forum III, üçüncü yılında uluslararası bir müzakere ve düşünce platformu niteliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Forumun temel beklentisi; İslami müştereklerin sadece dinsel dayanışma çerçevesinde değil, insanlığın ortak sorunlarına cevap üretecek şekilde yeniden tartışılması ve bunun akademik, hukuki ve ahlaki zeminde somut önerilere dönüşmesidir.

Üç gün sürecek etkinlik boyunca yapılacak oturumlar ve sunulan perspektiflerle GİBTÜ, Gaziantep’in farklı ülkelerden gelen akademisyen ve düşünürleri bir araya getiren bir merkez olma rolünü pekiştirmeyi hedefliyor. Etkinlik programı ve oturum detayları üniversite tarafından katılımcılara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

GAZİANTEP FORUM III GİBTÜ EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLIYOR