Gaziantep'te usulsüz reçete ağı çökertildi: 8 gözaltı, 30 milyon TL zarar

Gaziantep'te usulsüz reçete operasyonu
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında doktor onayına tabi ilaçlara ait reçetelerin usulsüz olarak düzenlendiği ve bu reçetelerin el altından üçüncü şahıslara para karşılığı satıldığı ortaya çıktı.
Operasyonun ayrıntıları:
İddialar üzerine polis ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda reçeteleri usulsüz şekilde düzenleyip ilaçları ticari amaçla temin ettiği belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplanan deliller, şüphelilerin örgütlü şekilde hareket ettiklerine yönelik bulgular içeriyor.
Kamu zararına ilişkin tespitler:
Yetkililerce yapılan incelemede, şüphelilerin kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma, soruşturma makamlarının denetiminde devam ediyor.
Gaziantep’te 30 milyon TL’lik usulsüz reçete operasyonu: 8 gözaltı
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