Gaziantep'te usulsüz reçete şebekesine operasyon: 8 gözaltı, 30 milyon lira zarar

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, doktor onayına tabi ilaçlara ait reçetelerin usulsüz düzenlenerek el altından satışının yapıldığı iddiaları üzerine operasyon başlattı. Polis ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturmanın bulguları:

Soruşturma çerçevesinde, 2022-2024 yılları arasında düzenlenen reçetelerin usulsüz şekilde oluşturulduğu ve bu reçetelerle temin edilen ilaçların üçüncü şahıslara para karşılığında satıldığı tespit edildi. Yapılan ön incelemede şebekenin kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattığı belirlendi.

Şüpheliler ve yasal işlem:

Operasyon sonunda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı, soruşturmanın devamında yetkili mercilerin yapacağı işlemler izlenecek.

Emniyet kaynakları, delil toplama ve soruşturmanın genişletilmesi çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, kamu kaynaklarının korunmasına yönelik benzer vakalara karşı denetimlerin artırılacağını açıkladı.

GAZİANTEP’TE USULSÜZ REÇETE OPERASYONU: 8 GÖZALTI