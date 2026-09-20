Gaziantep'te yeni dönem: Mehmet Sait Kılıç il başkanı seçildi

Mehmet Sait Kılıç güven tazeleyerek Gaziantep il başkanlığına seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi 15. Olağan Gaziantep İl Kongresi, yoğun katılımla ve tek listeyle gerçekleştirildi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede Mehmet Sait Kılıç yeniden il başkanı olarak seçildi. Kongre, MHP Genel Merkezi'nin 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' vizyonu doğrultusunda yapıldı ve parti içindeki birlik mesajları ön plana çıktı.

Kongre düzeni ve katılımcılar:

Kongre, '20 Eylül’de 25 Aralık Ruhu ile Buluşuyoruz' parolasıyla toplandı. Açılışta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye yönelik iyi dilek mesajı okundu. Programa MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedioğlu ile kent protokolü ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede tek liste ile gidilmesi, seçimin hızlı ve uyumlu bir atmosferde tamamlanmasını sağladı.

Delegelerin ve davetlilerin yoğun katılımı, Gaziantep teşkilatının sahadaki etkinliğini ve parti içindeki konsolidasyonu gösterdi. Genel merkez tarafından ilan edilen kongre takvimi çerçevesinde gerçekleştirilen bu toplantı, bölgesel ve yerel siyaset kulvarında MHP'nin pozisyonunu yenilemesine hizmet edecek bir adım olarak değerlendirildi.

Kılıç'ın konuşması: terörsüz Türkiye ve milli birlik vurgusu:

Kongrede söz alan Mehmet Sait Kılıç, liderlik vizyonu ve hedefler üzerine yoğunlaştı. Kılıç, 'Liderimizin çizdiği vizyon ve gösterdiği hedef doğrultusunda gece gündüz çalışacağımıza söz veriyorum' ifadeleriyle yeni dönemdeki çalışma azmini ortaya koydu. Konuşmasında ayrıca şehrin tarihsel kimliğine dikkat çekerek, 'Gaziantep dün Kuvayı Milliye’nin kalbi ise bugün de 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ve milli birliğin aşılmaz kalesidir' dedi.

Kılıç, konuşmasında partinin temel iddialarını yineleyerek saha çalışmasına ve toplumsal dayanışmaya vurgu yaptı. 'Emanetiniz emanetimizdir' sözüyle sorumluluk anlayışını öne çıkaran Kılıç, Gaziantep'in her köşesinde partinin sembollerini yükseltme ve illegal odaklara karşı duruş sergileme taahhüdünde bulundu. Sanayici, fabrika işçisi ve çiftçi olarak tanımladığı kesimlerin her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Konuşmasında milli değerler ve gençlik üzerinde de duran Kılıç, 'En büyük sermayemiz kalbi vatan sevgisiyle çarpan ülkücü gençliğimizdir' diyerek gençliğe yatırım yapılacağı mesajını verdi. Ahlaki erozyon, zehir tacirleri ve çetelere karşı kararlı duruşun sürdürüleceğini vurguladı. Ayrıca 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' ilkesiyle hareket edileceğini tekrar ederek şahsi hesaplara yer olmadığını ifade etti.

Kılıç, Türkiye'nin tarihi bir eşikten geçtiğini savunurken, liderlerinin kararlı çıkışlarıyla birleşen vizyonun hedefinin 'Terörsüz Türkiye' olduğunu belirtti. Sınırların ötesinde ve içinde terörist kalmayıncaya dek sürecek bir mücadelenin Cumhur İttifakı'nın iradesiyle nihai sonuca ulaşacağı mesajını verdi. Bu çerçevede Gaziantep'i milli birliğin kalesi olarak tanımladı ve bin yıllık kardeşlik hukuku ile fitnelere karşı koruma sözü verdi.

Konuşmanın sonunda Kılıç, şehitler ve gaziler anısına saygı duruşunda bulunarak, Alparslan Türkeş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andığını belirtti ve kongreye katılanlara teşekkür etti.

Kongrede ayrıca MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ile MHP MYK Üyesi Mehmet Celal Fendoğlu da kısa konuşmalar yaparak kongrenin hayırlı olmasını diledi ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine vurgu yaptı. Yapılan konuşmalar, parti içindeki birlik mesajını pekiştirdi ve yeni dönemin hedefleri etrafında ortak bir yönelim oluşturdu.

Mehmet Sait Kılıç'ın seçilmesiyle Gaziantep teşkilatı önümüzdeki dönemde saha odağını koruyarak, hem yerel hem de ulusal gündemde partinin iddialarını savunmaya devam edecek bir yönetim kadrosuyla yoluna devam edecek.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 15. OLAĞAN GAZİANTEP İL KONGRESİ YAPILDI