Gaziantep'ten Beykoz'a gönül köprüsü: yüz yüze siyasetin nabzı tutuldu

gaziantep'ten istanbul'a saha çıkışı

AK Parti'nin saha çalışmalarına ivme kazandıran 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı, Doğu ve Güneydoğu temaslarının ardından İstanbul rotasında devam etti. Program çerçevesinde Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Beykoz'da yoğun bir ziyaret takvimi uyguladı. Erken saatlerde başlayan organizasyon, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK ve MYK üyeleri, milletvekilleri, üç kademe teşkilat mensupları, meclis üyeleri ve belediye başkanının katılımıyla koordineli şekilde yürütüldü.

saha temasları:

Kurulan güçlü kadro ile Beykoz'un tüm mahallelerine eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirildi. Günün ilk saatlerinden itibaren Tokatköy'den Hz. Yuşa Tepesi'ne kadar geniş bir güzergâhta görev yapan heyet, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bozgeyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete kazandırdığı 'yüz yüze, gönül gönüle' anlayışını benimseyerek kapı kapı dolaştı ve talepleri yerinde dinledi.

Görüşmelerde terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapılırken ekonomi, spor ve yerel hizmetler gibi başlıklarda vatandaşların beklenti ve önerileri değerlendirildi. Ziyaretlerin koordinasyonunda üç kademeli teşkilat yapısının aktif rol aldığı, her mahallede eş zamanlı programların uygulanmasının saha etkinliğini artırdığı kaydedildi.

hemşehri buluşmaları ve yerel müjdeler:

Saha ziyaretleri sırasında Tokatköy Spor Kulübü de program kapsamında ziyaret edildi. Bölgenin ihtiyaçları arasında öne çıkan halı saha talebi, İlçe Belediyesi ve İlçe Başkanlığı koordinasyonunda projelendirilip en kısa sürede hayata geçirileceğinin müjdesi verildi; müjde gençler ve kulüp yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ayrıca Gazianteplilerin selamları Beykoz halkına iletilirken, Tokatlılar, Sinoplular ve Çankırılılar dernekleri ziyaret edilerek sivil toplum dayanışmasına önem verildi. Partiye uzun yıllar hizmet etmiş dava ve gönül dostları evlerinde ziyaret edilip, emektar üyelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi.

Bünyamin Bozgeyik ziyaretleri değerlendirirken, "Diyarbakır Bağlar ve Mardin Midyat'ın ardından dünkü durağımız İstanbul Beykoz'du. İstanbul, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aşkı, sevdası ve göz bebeğidir" ifadelerini kullandı. Bozgeyik, yüz yüze temasların saha motivasyonunu yükselttiğini ve Türkiye Yüzyılı hedefinin samimiyetle sahada büyütüleceğini vurguladı.

Ziyaretler, yerel taleplerin tespiti ve hızlı koordinasyonla çözüm adımlarının planlanması açısından dikkat çekici bulundu. Parti kanadının sahada yürüttüğü bu yaklaşım, hem hemşehri bağlarını güçlendirmeyi hem de yerel hizmet beklentilerinin doğrudan muhataplara iletilmesini amaçlıyor.

GAZİANTEP’TEN İSTANBUL’A GÖNÜL KÖPRÜSÜ