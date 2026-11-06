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Gaziantep'ten dünya vitrinine: ata tohumları ve coğrafi işaretli lezzetler

Gaziantep, MFF Orta Doğu Gıda Fuarı’nda 112+1 coğrafi işaretli ürün ve 105 çeşit ata tohumu ile gastronomi ve tarım mirasını dünya pazarına taşıyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gaziantep'ten dünya vitrinine: ata tohumları ve coğrafi işaretli lezzetler

Gaziantep'in tarımsal değeri uluslararası fuarda öne çıktı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2. MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'ndaki standıyla kentin yöresel zenginliklerini ve gen kaynaklarını dünyaya tanıttı. Fuar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan sergide, kentin hem gastronomi mirasını hem de koruma altındaki tohum çeşitlerini ön plana çıkaracak sunumlar gerçekleştirildi.

Standı ziyaret eden Fatma Şahin, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler, Gaziantep'in 112+1 coğrafi işaretli ürününü ve 9 farklı ilden getirilen 105 çeşit ata tohumunu ilk elden görme fırsatı buldu. Bu sunumlarla hem yerel üretimin desteklenmesi hem de ata tohumlarının korunmasına yönelik farkındalık yaratılması hedefleniyor.

yatırım, üretim ve altyapıya odaklanan adımlar:

Fuar açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent modelinin kamu kurumları, odalar, borsalar, ihracatçı birlikleri ve üniversitelerle kurduğu uyum sayesinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta başarı sağladığını vurguladı. Şahin, Gaziantep'in gastronomi alanında uluslararası bir itibar kazandığını ve UNESCO Geliştirici Şehirler Ağı'nda örnek teşkil ettiğini belirtti.

Başkan Şahin, tarımsal üretimi desteklemek için hayata geçirilen uygulamaları şöyle özetledi: çiftçilere %75 hibeli mercimek tohumu ve mazot desteği, sulanabilir arazi artışı için Barak ve Kılavuzlu üzerinden oluşturulan güçlü sulama altyapısı ve sanayiye yönelik 55 kilometreden su temini. Ayrıca üreticilerin enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla güneş enerjisi yatırımları devreye alındı. Yerel tohumların korunması için kurulan Ata Tohum Bankası ise ana stratejik adımlardan biri olarak öne çıktı.

fuarın uluslararası ayağı ve beklentiler:

Fuar Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde; Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın destekleriyle düzenlendi. Açılışa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kent protokolünden çok sayıda isim katıldı.

Organizasyonda 200'ün üzerinde katılımcı firma ve 330'dan fazla marka yer alırken, 38'i aşkın ülkeden uluslararası alım heyeti ve 56'dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçi ağırlandı. Bu yoğun uluslararası ilgi, yeni ticari bağlantıların kurulmasına, ihracat ağlarının genişlemesine ve gıda teknolojilerindeki yeniliklerin dünya pazarlarıyla buluşmasına olanak tanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hedefi, sergilenen coğrafi işaretli ürünler ve ata tohumları aracılığıyla kentin gastronomi kültürünü ve tarımsal mirasını güçlendirerek yerel üretimi desteklemek ve küresel pazarda görünürlüğü artırmak olarak özetlenebilir.

GAZİANTEP’İN TARIMSAL ZENGİNLİKLERİ VE ATA TOHUMLARI GIDA FUARI’NDA DÜNYA VİTRİNİNE...

GAZİANTEP’İN TARIMSAL ZENGİNLİKLERİ VE ATA TOHUMLARI GIDA FUARI’NDA DÜNYA VİTRİNİNE ÇIKTI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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